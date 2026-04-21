DL이앤씨, 노량진 ‘하이엔드 단지’… 5월 987가구 분양

아크로 리버스카이

이미지 확대 노량진뉴타운에 들어설 ‘아크로 리버스카이’ 단지 투시도.

DL이앤씨 제공

2026-04-21 16면

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서울 서남권 주거 지도를 바꿀 노량진뉴타운에 하이엔드 브랜드 ‘아크로’가 상륙한다. DL이앤씨는 노량진8재정비촉진구역을 재개발한 ‘아크로 리버스카이’를 오는 5월 분양한다.단지는 지하 4층~지상 29층, 10개 동, 총 987가구 규모로 조성된다. 전용면적 36~140㎡ 중 285가구가 일반분양 물량이다. 소형부터 대형 펜트하우스까지 총 10개 주택형을 선보여 1인 가구부터 다자녀 가구까지 수요자 선택의 폭을 넓혔다.입지는 압도적이다. 단지 중앙에서 직선거리 600m 내에 지하철 1·9호선 환승역인 노량진역이 위치해 여의도, 시청, 강남 등 3대 업무지구를 10분대에 이동할 수 있다. 특히 노량진로와 여의동로가 직통되는 도로망 확충과 서부선 도시철도 개통이 예정돼 여의도 접근성은 더욱 향상될 전망이다.하이엔드 브랜드에 걸맞은 특화 설계도 집약됐다. 입체적 외관 디자인과 인테리어 솔루션 ‘디 셀렉션’을 도입했으며, 스카이라운지와 프라이빗 스크린골프라운지를 갖춘 고품격 커뮤니티 ‘클럽 아크로’가 조성된다. 영화초가 맞닿은 ‘초품아’ 입지에 더현대 서울, IFC몰 등 여의도 인프라를 가깝게 누릴 수 있다.DL이앤씨 관계자는 “9200여가구 규모로 탈바꿈할 노량진뉴타운 내에서도 핵심 입지에 들어서는 하이엔드 단지”라﻿고 말했다.허백윤 기자