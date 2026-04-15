3월 서울 집값 오름폭 줄어 0.34% 상승…전월세 부담은 커져

한국부동산원 3월 전국 주택가격 동향

서울 아파트 전세 0.56%·월세 0.60%↑

이미지 확대 다주택자가 보유한 수도권·규제지역 아파트 담보대출의 만기연장이 원칙적으로 금지 예정인 1일 서울 서초구 반포 일대 모습. 2026.4.1. 도준석 전문기자

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정부의 다주택자와 고가 주택 등에 대한 규제가 이어지고 있는 가운데 지난달 아파트를 비롯한 서울 집값 상승폭이 또 다시 축소됐다. 다만 매매 물건은 늘어난 반면 전월세 물량이 줄면서 전세와 월세가격은 크게 올랐다.한국부동산원이 15일 발표한 3월 전국 주택가격 동향에 따르면 서울의 주택종합(아파트·연립주택·단독주택) 평균 매매 가격은 전월보다 0.39% 올랐다. 상승 폭은 2월(0.66%)보다 줄었지만 여전히 상승세가 이어졌다.강남구(-0.39%)가 압구정·개포동 재건축 추진 단지를 중심으로, 송파구(-0.09%)가 잠실·방이동 위주로 하락했고 서초구(-0.05%)도 가격이 내려가며 강남 3구 모두 하락세를 나타냈다. 다주택자 등의 급매물이 고가 아파트 중심으로 나오며 일부 하락 거래가 이뤄진 영향으로 풀이된다.반면 광진구(0.91%), 중구(0.83%), 성북구(0.81%), 영등포구(0.76%), 서대문구(0.74%), 강서구(0.70%) 등은 상승률이 높았다.경기(0.26%)는 상승폭이 전월 대비 0.10%p 줄었다. 다만 안양시 동안구(1.54%), 용인시 수지구(1.38%), 구리시(1.18%) 등은 전국 최고 수준의 상승률을 기록했다.경기(0.26%)는 상승폭이 전월 대비 0.10%포인트 축소됐다. 다만 안양시 동안구(1.54%), 용인시 수지구(1.38%), 구리시(1.18%) 등은 전국 최고 수준의 상승률을 기록했다.아파트 기준 매매가격 상승률은 서울이 0.34%로 전월 대비 0.40%p 낮아졌고, 경기(0.33%)는 상승폭이 0.12%p, 인천(0.04%)은 0.06%p 각각 축소됐다.부동산원은 “매물 증가 및 가격 하락 추이를 보며 관망세를 나타내는 지역과 국지적으로 재건축, 역세권 소재 단지 등을 중심으로 상승 거래가 이뤄지는 지역이 혼재하고 있다”고 설명했다.전반적으로 전월세 매물은 부족한 가운데 정주 여건이 좋은 신축, 역세권 등 주요 단지에 수요가 집중되며 전·월세가격은 상승률이 높았다.지난달 전국 주택종합 전세가격은 전월보다 0.28% 올랐다. 서울은 0.46%, 수도권 0.41%, 지방 0.17%로 대부분 지역에서 상승세를 보였다.서울에서는 성북구(0.75%), 노원구(0.70%), 광진구·마포구(0.61%), 은평구(0.58%), 구로구(0.53%) 등 상승 매매 거래가 이뤄진 지역들에서 특히 전세 가격이 크게 올랐다.아파트만 기준으로 보면 서울 아파트 전세가격은 전월보다 0.56%나 상승했다.서울은 주택종합 월세가격 변동률이 0.51%로 전월보다 0.10% 오름폭을 키웠다.2월 전국 주택종합 월세가격은 전월 대비 0.28% 올랐다. 특히 노원구(0.99%), 서초구(0.74%), 광진구(0.73%), 성북구(0.72%), 마포구(0.71%)의 주요 단지 월세가격 오름 폭이 컸다. 서울 아파트 월세가격은 0.60% 올랐다.허백윤 기자