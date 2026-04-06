기한 늘려 다주택 추가 매도 유도… “공급 확대 효과 노린 듯”

‘양도세 중과 유예’ 시장 반응

이미지 확대 국무회의 주재 이재명 대통령이 6일 청와대에서 국무회의를 주재하며 의사봉을 두드리고 있다. 왼쪽부터 김민석 국무총리, 이 대통령, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 정동영 통일부 장관.

뉴스1

2026-04-07 5면

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이재명 대통령이 다음 달 9일까지 토지거래허가(서울 전역·경기 12개 지역)를 신청한 다주택자도 양도소득세 중과를 유예하도록 지시하면서, 추가 매물 및 매매 확대로 이어질지 주목된다. 이른바 ‘매물 잠김’ 현상을 완화하고, 연쇄 거래 효과를 기대하는 것으로 보인다.부동산 빅데이터업체 아실에 따르면 서울 아파트 매매 물건은 6일 7만 5501건으로 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 발표한 지난 1월 23일(5만 6219건) 이후 34.2% 증가했다.이렇듯 다주택자 매물이 쌓이고 매매되면 그 집을 사는 1주택자·무주택자의 갈아타기 거래가 이어질 것으로 예상됐지만, 반대로 매매 경색도 나타나자 이 대통령이 보완책을 지시한 것으로 보인다. 대출 규제 등으로 자금 동원이 가능한 서울 중하위권으로 매수세가 몰렸고, 그 결과 서울 전체의 아파트 가격 변동률은 상승세다.이 대통령은 이번 언급으로 다음달 9일까지 ‘토지거래허가 신청’을 하도록 퇴로를 열어주면서 다주택자들에게 집을 처분할 시간적 여유를 더 준 셈이다. 전문가들은 쌓이는 매물을 ‘아파트 공급 확대’로 이어가려는 취지로 봤다. 박원갑 KB국민은행 부동산 수석전문위원은 “매물은 늘었지만 생각보다 집값이 금방 잡히지는 않자 다주택자들에게 20일 가까이 시간적 여유를 더 주면서 매물을 내놓도록 유도하려는 것”이라고 설명했다.정부의 압박으로 서울 부동산 시장에서 ‘매도자 우위’는 줄고 있다. 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과, 서울 아파트 매매 거래 중 상승거래(직전 거래보다 높은 가격 거래) 비중은 2월 59%에서 지난달 51.4%로 7.6%포인트 줄었고, 이는 지난해 8월(48.1%) 이후 최저 수준이다. 특히 강남3구 상승거래는 2월 61.2%에서 지난달 50%로 11.2%포인트 감소했다.이런 상황에서 ‘토지거래허가 신청 기준’으로 변경하면 매도·매수자가 계약을 밀어붙일 유인이 다소 커질 전망이다. 토지거래허가 신청은 15일 이내 허가·불허가를 결정하기 때문에 기존에는 다주택자들이 이달 중순이면 매각을 접을 것이라는 전망이 많았다.다만, 매물 출회 효과가 크지는 않을 것이라는 지적도 나온다. 우병탁 신한프리미어 패스파인더 전문위원은 “4~5월 안에 새로운 매물이 추가로 나와 전체 매물의 모수가 커지기를 기대하기는 어렵고, 시간에 쫓겨서 거둬들이려던 매물을 조금 더 내놓도록 하는 효과가 있을 것”이라며 “정부의 여러 정책으로 급매 형태로 공급을 확대하는 효과가 나타나고 있다”고 설명했다.허백윤 기자