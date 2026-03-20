강남 핵심 입지 ‘아크로 드 서초’ 일반분양…3.3㎡당 7800만원 수준

56가구 일반 분양…31일 특별공급 시작 청약 접수

교통·학군·생활 시설 갖춰… “차별화 선보일 것”

이미지 확대 서울 서초구 ‘아크로 드 서초’ 단지 투시도. DL이앤씨 제공

이미지 확대 ‘아크로 드 서초’ 단지 조감도. DL이앤씨 제공

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DL이앤씨는 서울 서초구 서초동 1333번지 일원에 들어서는 ‘아크로 드 서초’의 청약을 앞두고 사이버 주택전시관을 개관했다고 20일 밝혔다.단지는 지하 4층~지상 39층, 16개 동, 전용면적 59~170㎡로 총 1161가구 규모로 조성된다. 이 가운데 59㎡ 56가구가 일반 분양으로 공급된다.오는 31일 특별공급을 시작으로 다음 달 1일 1순위(해당 지역), 2일 1순위(기타), 3일 2순위 청약 접수를 받는다. 당첨자 발표는 4월 9일이고 정당 계약은 다음 달 20일부터 23일까지 나흘간 진행한다. 입주는 2029년 2월 예정이다.아크로 드 서초는 투기과열지구인 서초구에 위치해 추첨제 60%, 가점제 40%로 공급된다. 1주택자는 물론, 청약 가점이 낮아도 당첨 기회가 열려 있다고 DL이앤씨는 설명했다.특히 분양가 상한제가 적용되는 지역이라 일반 분양가가 주변 단지 대비 저렴한 3.3㎡당 약 7800만원 수준으로 책정됐다. 서초·강남 지역 핵심 입지에 주변 시세에 비해 상대적으로 저렴한 분양가로 많은 관심이 모일 것으로 예상된다.단지는 지하철 2호선과 신분당선이 지나는 강남역까지 직선거리로 약 600m에 있어 강남대로와 테헤란로, 경부고속도로(서초IC) 등으로 접근성이 좋다. 지하철 2·3호선 교대역과 3호선 양재역도 가까워 ‘더블 역세권’으로도 꼽힌다.서이초와 맞닿아 있는 단지 길 건너에는 서운중도 있고, 대치동 학원가도 차로 금방 갈 수 있다. 강남 신세계백화점과 이마트, 코스트코 등 대형 상업시설을 비롯해 예술의전당, 강남 세브란스병원, 서울성모병원, 한전아트센터 등도 반경 2㎞ 내에 있다.DL이앤씨는 하이엔드 ‘아크로’ 브랜드를 적용한 만큼 상품성과 차별화된 설계를 갖춘다고 강조했다. ‘아크로 가든 컬렉션’으로 웰컴가든, 수경형 정원 워터오르간 램프가든 등 다채로운 테마의 조경 공간을 배치하고 프라이빗 스크린 골프라운지를 비롯해 스크린 골프룸, 실내수영장, 사우나, 피트니스, 필라테스룸 등을 갖춘다. 키즈 라운지부터 키즈 스테이션, 프라이빗 스터디룸·오피스룸 등도 조성된다.또 DL이앤씨의 특허 기술력으로 만든 층간소음 저감 바닥구조인 ‘D-사일런트 플로어’를 적용하고, 층간 소음 알림 시스템인 ‘D-사일런스 서비스’도 도입해 아파트 거실에 설치된 센서가 일정 수준 이상의 바닥 진동을 감지하면 월패드로 자동 알림을 보내 층간 소음 예방 효과를 기대할 수 있도록 한다.DL이앤씨 관계자는 “아크로 드 서초는 분양가 상한제 적용으로 올해 분양 시장 ‘최대어’로 불리며 많은 분들의 관심을 받아왔다”며 “기대에 부응할 수 있도록 최고의 품질로 보답할 것”이라고 말했다.허백윤 기자