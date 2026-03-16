‘아파트 3채’ 황현희 “세금 올려도 안 판다…끝까지 버틸 것”

이미지 확대 MBC ‘PD 수첩’ 방송화면

이미지 확대 강남3구 고가 아파트 매수세 크게 줄었다는 분석 15일 서울 송파구의 부동산중개업소에 매물정보가 표시되어 있다. 최근에는 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 절세 목적의 매물이 늘고 있다. 여기에 대출 규제까지 겹치며 현금 마련이 어려워지자 강남3구 고가 아파트의 매수세가 크게 줄었다는 분석이 나온다. 2026.03.15. 뉴시스

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개그맨 황현희가 다주택자 규제 강화에도 보유 주택을 처분할 생각이 없다고 밝혔다.황현희는 지난 10일 방송된 PD수첩 ‘무주택 대통령 VS 다주택자’ 편에 출연해 “자산은 사고파는 것이 아니라 보유의 영역이라고 생각한다”며 “부동산은 한 번 사면 10년 이상 가져가야 한다”고 말했다.그는 “부동산은 버티면 된다는 인식이 다주택자들 사이에 있다”며 “부동산은 불패라는 기본적인 심리를 대부분 가지고 있다”고 주장했다.황현희는 과거 방송을 통해 서울 용산구와 성동구, 영등포구에 각각 아파트 한 채씩을 보유하고 있다고 밝힌 바 있다. 이날 방송에서도 구체적인 보유 현황을 언급하진 않았지만 “현재 임대사업자”라고 말하며 다주택 보유 사실을 시사했다.그는 다주택자들의 ‘버티기 심리’가 과거 정책 경험에서 비롯됐다고 설명했다. 그러면서 “부동산은 결국 버티면 된다”며 “단기간 거래를 묶어 집값이 떨어진 것처럼 보인 적은 있었지만, 전체적으로 보면 부동산 시장을 완벽하게 잡은 정부는 아직 없었다”고 밝혔다. 이어 “좋은 곳에 살고 싶은 욕망은 인간의 본능 아니냐”고 덧붙였다.이와 관련해 이재명 대통령은 최근 다주택 보유 자체를 문제로 삼지 않는다는 입장을 분명히 했다.이 대통령은 엑스를 통해 “다주택이라는 이유로 ‘팔아라’ ‘사지 마라’고 강요할 필요는 없다”며 “집을 사거나 보유하는 것 자체가 문제가 아니라 투기가 이익이 되도록 만든 제도와 정책이 문제”라고 말했다.그러면서 “앞으로는 과거와 같은 선택이 손실이 되도록 세금·금융·규제를 철저히 설계하겠다”고 강조했다. 다주택 보유를 금지하기보다는 세금과 금융 정책을 통해 투기 수요를 억제하겠다는 취지다.지난달에도 “다주택을 유지하든, 투자용 주택을 보유하든 자유지만 비정상의 정상화에 따른 위험과 책임은 피할 수 없다”고 밝혔다. 이어 “시장에 맞서지 말라는 말도 있지만 정부에 맞서지 말라는 말도 있다”고 덧붙였다.정부는 현재 다주택자 양도소득세 중과와 대출 규제 강화 등을 추진하고 있다. 특히 다주택자의 주택담보대출 만기 연장을 제한하는 방안을 검토하고 있으며, 시행될 경우 연내 수도권에서 약 1만 가구 규모의 아파트가 시장에 매물로 나올 수 있다는 전망도 나온다.서울 아파트 시장에서는 강남권을 중심으로 가격 조정 움직임도 나타나고 있다. 한국부동산원 통계에 따르면 강남·서초·송파 등 강남권 아파트 가격이 하락세를 보이고 있으며 강동구 역시 56주 만에 하락 전환했다.전문가들은 다주택 보유 자체를 규제하기보다 세금과 금융 정책을 통해 시장을 조정하는 방식이 정책의 핵심이 될 것으로 보고 있다.김유민 기자