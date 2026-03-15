서울 빌라 ‘공급 절벽’

작년 신축 물량, 7년 새 86% 감소

2026-03-16 B1면

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서울에서 지난해 준공된 빌라(연립·다세대·다가구주택)가 5000가구에도 미치지 못했다. 전세사기 여파와 공사비 상승 등으로 서민과 청년층의 주거 대체재인 비아파트 공급도 급감하면서 우려가 커지고 있다.15일 국토교통부의 주택 유형별 준공실적 통계에 따르면 지난해 준공된 서울 연립·다세대·다가구주택은 4858가구였다. 2018년 3만 5006가구에서 86.1% 감소했다. 2018년 신축 빌라 공급 물량은 아파트 준공량(3만 8853가구)의 90.1%에 달했지만, 지난해에는 아파트 준공 물량(4만 9973가구)의 9.7%로 크게 감소했다. 서울 토지가격과 공사비가 상승한데다 2021년 전세 사기 사태 당시 빌라에서 피해가 속출한 탓이다.빌라 공급 부족은 사회 초년생이나 저소득층에게 상대적으로 더 큰 타격이다. 빌라가 서울 아파트보다는 가격이 덜 오르기 때문이다. 한국부동산원에 따르면 지난해 서울 아파트 가격이 8.98% 치솟을 때 연립주택 매매가는 5.26% 상승했다. 또 서울 아파트 전셋값이 3.77% 오를 때 연립주택 전셋값은 2.05% 상승했다.박합수 건국대 부동산대학원 겸임교수는 “아파트가 대세지만 구매력이 부족해도 서울 외곽이나 경기도로 가기 싫은 서민에게는 빌라가 대안”이라며 “빌라 급감으로 서민 주거 안정이 흔들릴 수 있다”고 말했다.하종훈 기자