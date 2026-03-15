서울 빌라 ‘공급 절벽’

작년 신축 물량, 7년 새 86% 감소
15일 국토교통부의 주택 유형별 준공실적 통계에 따르면 지난해 준공된 서울 연립·다세대·다가구주택은 4858가구였다. 2018년 3만 5006가구에서 86.1% 감소했다. 2018년 신축 빌라 공급 물량은 아파트 준공량(3만 8853가구)의 90.1%에 달했지만, 지난해에는 아파트 준공 물량(4만 9973가구)의 9.7%로 크게 감소했다. 서울 토지가격과 공사비가 상승한데다 2021년 전세 사기 사태 당시 빌라에서 피해가 속출한 탓이다.
빌라 공급 부족은 사회 초년생이나 저소득층에게 상대적으로 더 큰 타격이다. 빌라가 서울 아파트보다는 가격이 덜 오르기 때문이다. 한국부동산원에 따르면 지난해 서울 아파트 가격이 8.98% 치솟을 때 연립주택 매매가는 5.26% 상승했다. 또 서울 아파트 전셋값이 3.77% 오를 때 연립주택 전셋값은 2.05% 상승했다.
박합수 건국대 부동산대학원 겸임교수는 “아파트가 대세지만 구매력이 부족해도 서울 외곽이나 경기도로 가기 싫은 서민에게는 빌라가 대안”이라며 “빌라 급감으로 서민 주거 안정이 흔들릴 수 있다”고 말했다.
하종훈 기자
2026-03-16 B1면
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