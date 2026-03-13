서울 양천구 신월5동 77번지 공공재개발 정비구역 지정…1241가구 공급

정비예정구역 해제 12년 만…사업추진 탄력

인접 신월5동 72번지 연계 생활 인프라 구축

한국토지주택공사(LH)는 서울 양천구 신월5동 77번지 일대 공공재개발 정비구역 지정 고시가 완료됐다고 13일 밝혔다.신월5동 77번지 일대는 5만 3820㎡ 면적으로, 건축계획 용적률 249.94%를 적용해 14층 규모 공동주택 25개 동, 총 1241가구(공공주택 201가구 포함)가 공급될 예정이다.이 구역은 지난 2010년 정비예정구역으로 지정됐지만 제2종 일반주거지역(7층) 및 높이 제한 등으로 사업성이 부진해 어려움을 겪고 정비예정구역에서 해제됐다.이후 정부의 2022년 8·4대책에 따라 공공재개발 후보지로 선정되고 LH가 예비사업시행자로 사업에 참여하면서 다시 사업 추진에 속도가 붙었다. LH는 정비계획 수립과정에서 제2종 일반주거지역(7층)의 층수 제한을 없애고 대신 약 14층 높이인 해발 57.86m로 고도를 제한하기로 하고, 2030 도시 ·주거환경정비기본계획에 따른 사업성 보정계수를 적용해 사업성을 높였다고 LH 측은 설명했다.이에 따라 신월5동 77번지 일대가 12년 만에 정비구역으로 지정됐다. LH는 장기간 정체됐던 노후 주거지의 주거환경 개선은 물론 도심 신규 주택공급을 넓히는 효과가 기대된다고 전했다.LH는 인접한 신월5동 72번지 일대 재개발 구역도 연계해 동서 방향 공공 통행로를 계획하고 통행로 주변으로 돌봄시설과 고령자 시설 등의 커뮤니티를 조성해 지역 주민들이 이용할 수 있는 생활 인프라를 구축할 계획이다.또 사업지 안에 어린이공원 면적을 기존 1곳 937㎡에서 2곳 4262㎡(남동 측 2165㎡, 북서 측 2097㎡)로 넓힐 예정이다.박현근 LH 수도권정비사업특별본부장은 “공공재개발을 통해 사업성 부족으로 소외된 지역의 주거환경을 개선하고 서울 도심 내 주택공급의 불균형을 해소하는 데 주력하겠다”고 밝혔다.허백윤 기자