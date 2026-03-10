경산 상방공원 호반써밋 1단지, 본격 청약 시작

‘계약금 500만원’ 자금 부담 덜어

견본주택 5일간 1만 5000명 방문

이미지 확대 경북 경산의 첫 민간공원 조성 특례사업으로 선보이는 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’가 본격적인 청약 일정에 들어간 가운데 대구 수성구 사월동에 있는 견본주택에 많은 방문객의 발길이 이어지고 있다.

대구 이지훈 기자

2026-03-10 B4면

호반건설은 경북 경산에 공급하는 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’가 청약 일정에 들어갔다고 9일 밝혔다.이날 특별공급을 시작으로 오는 10일부터 1순위 청약, 11일부터 2순위 청약을 실시한다. 이후 17일에 당첨자를 발표하고 30일부터 다음 달 1일까지 사흘간 정당계약이 진행된다.청약 신청 자격은 입주자 모집 공고일 전까지 대구, 경산, 경상북도에 거주하는 만 19세 이상으로, 청약통장 가입 기간 6개월 이상이다. 지역별･면적별 예치금액을 충족하면 세대주·세대원 구분 없이 1순위 청약이 가능하다. 또 계약금 500만원(1차), 중도금 무이자, 발코니 확장 무상 제공 등 분양 혜택을 통해 초기 자금 부담을 덜 수 있을 것이란 기대가 나온다.호반건설이 경산 첫 민간공원 조성 특례사업으로 선보이는 ‘경산 상방공원 호반써밋’은 총 2105가구(1·2단지)로 구성된다. 이번에 분양되는 1단지는 지하 2층~지상 35층, 74·84·99㎡ 총 1004가구 규모다.경산 상방공원 호반써밋 1단지는 ‘경산의 센트럴파크’로 꾸려질 상방공원과 함께 조성되는 대단지 공동주택으로, 견본주택을 개관한 이후 5일 동안 약 1만 5000명이 방문할 만큼 관심이 이어지고 있다. 견본주택은 대구 수성구 사월동 367-3번지에 있다.허백윤 기자