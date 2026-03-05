‘호반써밋 시흥거모 B1블록’ 이달 분양…분양가상한제 적용

시흥 거모지구 일원 총 353가구 조성 단지

편리한 교통망·입지 관심…비규제지역 속해

이미지 확대 ‘호반써밋 시흥거모 B1블록’ 투시도. 호반그룹 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호반건설은 이달 경기 시흥 거모지구에 들어서는 ‘호반써밋 시흥거모 B1블록’을 분양한다. 다양한 생활 인프라와 교통 호재를 기대하는 입지에 분양가 상한제가 적용되는 공공택지 내 민간 분양 단지로 관심이 모일 것으로 보인다.호반써밋 시흥거모 B1블록은 경기 시흥시 거모동 1171번지 일원(거모지구 B1블록)에 지하 2층~지상 24층, 4개 동, 총 353가구로 조성된다. 전 가구가 선호도 높은 전용면적 84㎡ 판상형으로 구성됐다. 타입별 가구 수는 84㎡A 265가구, 84㎡B 88가구다.시흥시청에 따르면 호반써밋 시흥거모 B1블록이 들어설 거모지구는 총 1만 405가구, 인구 2만 7060명 규모의 공공택지로 한국토지주택공사(LH) 주도로 단계별 개발이 진행되고 있다. 2028년 준공 예정이다. 2030년 준공 예정인 안산 신길2지구와 함께 총 1만 6000여가구 규모의 대규모 주거 타운을 형성할 전망이다. 특히 정왕동, 선부동, 신길동 등 인근 지역 주민들 사이에서 신축 아파트 대기 수요가 많아 ‘갈아타기’ 수요도 클 것이란 관측이 나온다.호반써밋 시흥거모 B1블록은 거모지구 안에서도 입지가 좋은 것으로 평가된다. 도일초, 군자중, 군자디지털과학고를 도보로 통학할 수 있고, 시립군자도서관도 쉽게 이용할 수 있다. 단지 약 400m 거리에는 초·중학교가 추가로 신설될 예정이다.또 평택시흥고속도로, 영동고속도로, 4호선·수인분당선 신길온천역 등을 통해 서울, 안산, 수원 등 수도권 주요 거점으로 빠르게 이동할 수 있는 교통망도 눈에 띈다.신길온천역에서 2개 정거장 거리에 위치한 초지역에서는 4호선·수인분당선·서해선으로 환승할 수 있고, 인천 송도까지 연결되는 인천발 KTX(2026년 개통 예정)와 여의도로 바로 이어지는 신안산선(2028년 개통 예정)이 계획돼 있어 전국 이동과 서울 출퇴근 편의성도 크게 개선될 것으로 기대된다. 신안산선이 개통되면 안산에서 여의도까지 이동시간이 약 25분대가 가능할 것으로도 예상된다.주변에 산들공원 등 쾌적한 자연환경도 가깝게 누릴 수 있고, 단지 인근에 복합커뮤니티센터, 주민센터, 보건소, 우체국 등 공공시설과 중심상업지구도 조성될 예정이다.호반건설은 이미 시흥 곳곳에 약 1만 3000여가구가 공급될 만큼 지역 내 선호도도 높다. 최근 수도권 분양시장에서도 지난해 선보인 경기 ‘김포풍무 호반써밋’(956가구)과 인천 ‘호반써밋 인천검단 3차’(905가구)가 조기에 완판되기도 했다.호반써밋 시흥거모 B1블록에서도 ‘브랜드 파워’에 걸맞은 상품성과 설계가 적용된다. 전 가구 남향 위주 단지 배치와 판상형 설계를 적용해 채광과 통풍이 좋고, 4베이(Bay), 4룸 구조와 거실 확장 및 침실 2·3 통합 등 다양한 무상 확장 옵션을 제공해 여유로운 공간을 연출했다. 다목적실, 와이드 드레스룸 등 공간 활용도를 높인 설계도 선보인다.입주민 전용 커뮤니티는 피트니스센터, 골프연습장, 독서실, 주민회의실, 어린이집, 키즈카페, 경로당 등 다채롭게 꾸려진다.공공택지인 거모지구는 분양가 상한제를 적용받는 만큼 합리적인 가격으로 공급되는 점도 관심을 얻을 것으로 예상된다. 비규제지역에 속해 청약 및 대출 조건도 상대적으로 제약이 덜하다.호반써밋 시흥거모 B1블록 분양 관계자는 “거모지구에서도 희소성이 높은 민간 분양 아파트인 데다 호반써밋에 대한 브랜드 선호도 역시 높아 대기 수요가 탄탄하다”라며 “택지지구 개발이 마무리되고, KTX·신안산선 개통으로 광역 접근성까지 확대되면 단지 가치는 더욱 높아질 것으로 보여 올 봄 내집 마련에 나서려는 수요자들의 높은 관심이 예상된다”라고 말했다.호반써밋 시흥거모 B1블록 견본주택은 경기도 시흥시 광석동 528-1 일원(서해선 시흥시청역 인근)에 이달 중 문을 열 예정이다.허백윤 기자