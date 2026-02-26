“알바도 빠져”·“아기안고 구경”…경산 상방공원 호반써밋 1단지 견본주택 열자마자 관심 ‘봇물’

대구 수성구 사월동에 견본주택 공식 개관

분양 일정 시작…문 열자마자 발길 이어져

이미지 확대 입주 희망자들이 26일 대구 수성구 호반써밋 경산상방공원 1단지 견본주택(모델하우스)에서 경북 경산 상방동 일원에 들어설 경산상방공원 1단지 주택 전시를 관람하고 있다. 2026.2.26 대구 이지훈 기자

“나이 칠십에 바리스타 자격증 따고 아르바이트하는데, 오늘 그 중요한 알바도 빠지고 왔잖아.”‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’의 견본주택이 문을 연 26일 대구 수성구 사월동에서 만난 이성희(71)씨가 걸음을 서둘렀다. 오전 11시로 예정된 공식 개관을 한 시간 남짓 앞둔 시간에도 이씨가 견본주택에 도착하니 이미 30명 가까운 방문객들이 견본주택 입장을 위해 줄을 서 있었다.호반건설이 경북 경산시에 공급하는 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’가 이날 오전 견본주택을 개관하며 본격적인 분양에 들어갔다.‘경산 상방공원 호반써밋’은 경산 첫 민간공원 특례사업인 상방공원과 함께 조성되는 총 2105가구(1·2단지) 대단지 공동주택이다. 상방공원은 경산 최대 규모 약 64만㎡ 문화예술공원으로, ‘경산의 센트럴파크’로 불리며 관심을 모으고 있다.이번에 분양하는 1단지는 지하 2층~지상 35층, 8개 동, 전용면적 74~99㎡ 총 1004가구다. 전용면적별 가구 수는 74㎡A 110가구, 84㎡A 428가구, 84㎡B 170가구, 99㎡A 150가구, 99㎡B 146가구로 구성된다.무엇보다 경산 지역에 3년여 만에 새로 공급되는 대규모 단지에 대한 관심이 높았다. 평일 오전인데도 견본주택이 개관하자마자 방문객이 물밀듯이 이어졌다. 아기띠를 맨 젊은 부부들을 비롯해 다양한 연령층의 방문객들이 견본주택 내부를 둘러보고 번호표를 뽑고 상담 창구에서 문의를 쏟아냈다.아기를 안고 견본주택을 찾은 한 30대 남성은 “오랜만의 신축 아파트라 궁금했고, 특히 공원과 함께 조성되는 입지가 마음에 든다”며 특별공급을 꼭 노려보겠다고 했다.분양 일정은 다음 달 9일 특별공급을 시작으로 10일 1순위, 11일 2순위 청약이 진행된다. 당첨자 발표일은 3월 17일이고, 계약은 3월 30일부터 4월 1일까지 3일간 진행된다. 평균 분양가는 3.3㎡당 약 1510만원으로, 입주는 2029년 1월 예정이다.문화예술공원으로 자리 잡을 경산 상방공원과 함께 조성되는 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’는 예술·역사·자연을 테마로 한 다채로운 공원과 연면적 약 9000㎡의 전문 공연장인 문화예술회관, 야외공연장, 윤슬전망대 등 복합문화 시설을 가까이에서 즐길 수 있다. 상방공원과 함께 남매지, 경산자연마당, 경산생활체육공원 등 4개의 대규모 공원도 인접해 있다.특히 민간공원조성 특례사업으로 조성되는 대단지 공동주택은 주거 쾌적성을 중시하는 최근 수요와 희소성으로 인해 높은 가치를 인정받고 있다. 공원일체형 단지의 경우 부동산 호황기에는 가격 상승 폭이 더 크고 침체 시기에는 낮은 하락률을 보이며 일반 아파트 대비 가격과 선호도가 앞서는 경향을 나타내는 것으로 평가된다. 창원 대상공원과 포항 환호공원 등 민간공원 특례사업으로 조성된 아파트들이 대표적인 사례로 꼽힌다.단지는 공원 외에도 우수한 교통망과 풍부한 교육·생활 시설을 갖춘 입지에 들어선다. KTX 경산역과 경안로 등 편리한 교통망을 갖춰 이동이 쉽고, 홈플러스·경산중앙병원 등 풍부한 생활 인프라가 인접해 있다. 경산초, 동부초를 비롯한 초중고 학교가 인근에 있고, 경산시청 등 각종 관공서도 가깝다.또 남향 위주의 단지 배치와 넉넉한 동 간 거리로 채광과 통풍, 개방감을 극대화했다. 세대 설계는 인기 높은 4베이 위주로 넓은 주방 및 드레스룸, 펜트리 등 수납공간을 적용해 공간활용도를 높였다. 커뮤니티 시설로는 실내체육관, 골프연습장, 작은 도서관, 주민 카페 등이 마련돼 입주민들의 건강하고 여유로운 생활을 돕는다.경산 상방공원 호반써밋 분양 관계자는 “경산 상방공원 호반써밋은 경북 경산지역 최초 민간공원조성 특례사업을 통해 들어서는 대단지 공동주택으로, 교통 접근성, 생활 편의성을 모두 갖춘 입지 경쟁력이 높은 단지”라며 “경산 상방공원 호반써밋 2단지도 추가 공급을 계획하고 있어 경산 내 호반써밋 브랜드타운으로 자리매김하면서 일대가 대대적인 변화를 맞이할 것으로 기대한다”고 말했다.경산상방공원 호반써밋 1단지의 견본주택은 대구 수성구 사월동 367-3번지에 위치해 있다.대구 허백윤 기자