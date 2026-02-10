옛 창원호텔 부지 49층 주상복합단지로

GS건설

GS건설은 경남 창원시 성산구 중앙동 99-4,5,6번지 일원에 들어서는 ‘창원자이 더 스카이’를 이달 중 분양한다.창원자이 더 스카이는 창원시 중심 상권의 상징이었던 옛 창원호텔 부지를 초고층 주상복합단지로 개발하는 단지다. 지하 5층~지상 최고 49층, 4개 동, 총 519가구 규모로 조성되며 전용면적 84㎡와 106㎡으로 구성된다. 509가구가 일반 분양된다.단지는 롯데백화점, 이마트, 창원병원 등 다양한 인프라를 이용할 수 있고, 창원시청, 창원지방검찰청, 창원지방법원 등 관공서도 가깝다. 인근에 용지초, 웅남중, 창원남중, 창원남고, 창원중앙여고 등 다수의 학교와 대상공원, 삼동공원, 올림픽공원 등의 녹지시설도 많다.중앙대로, 창원대로, 원이대로를 통해 창원시 안팎으로 편하게 이동할 수 있고, KTX 창원중앙역을 통해 수도권과 전국 주요 도시로도 빠르게 연결된다.성산구 중앙동 일대는 대표적인 상권 지역으로, 창원시는 이곳을 창원 중심업무지구(CBD)로 개발하려 하고 있다. GS건설 관계자는 “창원의 과거와 미래를 잇는 상징적인 입지와 자이 브랜드의 차별화된 경쟁력으로 지역의 대표 랜드마크 단지가 될 것”이라고 기대했다.견본주택은 성산구 중앙동 101-3번지에 마련된다. 2030년 상반기 입주 예정이다.허백윤 기자