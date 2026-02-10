삼성전자 평택캠퍼스 등 직주근접

현대건설

힐스테이트 평택역센트럴시티

이미지 확대 힐스테이트 평택역센트럴시티 투시도.

현대건설 제공

2026-02-10 B4면

삼성전자가 평택캠퍼스 내 다섯 번째 반도체 생산라인인 P5(5공장) 건설을 다시 추진하며 위축됐던 지역 주택시장이 회복세를 보이는 가운데 현대건설이 평택 원도심에 분양하는 ‘힐스테이트 평택역센트럴시티’가 주목받고 있다.9일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 지난해 4분기 경기 평택의 아파트 매매 거래는 1766건으로 3분기 1544건보다 14.4% 증가했다. 평택이 비규제지역으로 대출·청약·전매 제한이 상대적으로 자유로워 거래가 회복된 것으로 평가된다.힐스테이트 평택역센트럴시티는 평택시 합정동 일원에 지하 3층~지상 35층, 14개 동 총 1918가구 규모로 조성되는 단지로 삼성전자 평택캠퍼스를 비롯해 송탄산업단지, 칠괴일반산업단지, 평택종합물류단지 등과 가까워 직주근접이 가능한 입지를 갖췄다.평택역을 통해 수도권 1호선 이용이 가능하고 평택지제역에서 SRT를 통해 수서역까지 40분대에 이동할 수 있다. 평택지제역은 GTX-A·C 노선 연장과 수원발 KTX 직결도 추진되고 있다. AK플라자, 평택 중앙시장, 고속버스터미널 등 생활 인프라도 밀집해 있다.단지는 남향 위주로, 12개 타입으로 구성된다. 보통 10%로 책정되는 계약금을 5%로 낮췄고 1차 계약금은 500만원 정액제를 실시한다. 견본주택은 경기 평택시 합정동에 있고, 입주는 2028년 1월 예정이다.허백윤 기자