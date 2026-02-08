‘다주택자 양도세’ 대통령 압박 통했나… 강남 3구 매물 늘고 ‘매수 우위’ 변화

동남권 매매지수 21주 만에 최저

서울아파트 매물 2주 만에 7%↑

대출 제한 여파… 실거래는 미미

이미지 확대 정부가 다주택자에 대한 양도소득세 중과 유예를 종료한다는 방침을 잇따라 밝히면서 서울 강남 3구와 한강벨트를 중심으로 매물이 급격히 늘어나는 것으로 나타났다. 사진은 8일 서울 송파구 롯데월드타워 서울스카이 전망대에서 바라본 시내 아파트 단지들 모습.

이지훈 기자

2026-02-09 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정부가 ‘다주택자 양도소득세 중과 유예 종료’ 방침을 거듭 강조하고 이재명 대통령이 다주택자를 향한 ‘선전포고’를 이어가는 가운데 서울 강남 3구와 ‘한강벨트’를 중심으로 아파트 매물이 급증하고 있다. 아파트를 파는 사람이 우위였던 강남 3구의 부동산 시장이 매수자 우위로 서서히 바뀌고 있다는 평가가 나온다.한국부동산원은 2월 첫째 주(2월 2일 기준) 서울 강남구, 서초구, 송파구, 강동구 등 4개구가 속한 서울 동남권의 아파트 매매수급지수가 101.9로 지난해 9월 첫째 주(101.9) 이후 21주 만에 최저치를 기록했다고 8일 밝혔다. 서울 전체의 매매수급지수가 올해 들어 꾸준히 올라 105.4를 기록한 것과 반대 현상이다.매매수급지수는 수요와 공급 비중을 점수화한 것으로 기준선인 100보다 낮을수록 집을 팔려는 사람이 사려는 사람보다 많다는 의미다. 수치가 내려갈수록 공급이 보다 많은 시장이어서 매수자가 우위를 점한 상태이고, 수치가 올라갈수록 수요가 보다 많은 시장이어서 매도자 우위다.서울 아파트 매물은 눈에 띄게 늘고 있다. 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 이 대통령이 처음 소셜미디어(SNS)에 다주택자 양도세 중과 유예 종료 의지를 밝힌 지난달 23일 5만 6219건이었던 서울 아파트 매물은 지난 7일에 6만 141건으로 6.9% 늘었다. 성동구(20%), 송파구(18.6%), 광진구(15.7%), 마포구(12.7%), 서초구(11%), 강동구(10.6%), 종로구(10.5%), 강남구(10%) 순으로 매물 증가율이 컸다.다만, 대출 한도 제한으로 실제 거래는 활발하지 않다. 서울시 부동산 정보광장에 따르면 서울 아파트 매매 거래는 지난달에 3839건이었지만 이달 들어 160건에 그쳤다.허백윤 기자