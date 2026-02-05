서울시, DMC 랜드마크 용지 매각 재추진…사업성 개선

이미지 확대 서울시청사 전경. 서울시 제공

서울시가 마포구 상암동 ‘DMC(디지털미디어시티) 랜드마크 용지’ 개발을 다시 추진한다.서울시는 개발 여건을 실효성 있게 재정비해 DMC 랜드마크 용지의 지구단위계획 변경안을 마련해 5일부터 14일간 열람 공고한다고 밝혔다.DMC 랜드마크 용지는 서울시가 100층 이상의 랜드마크 건물을 세운다는 계획 아래 2004년부터 20여년간 6차례나 매각을 추진했으나 낮은 사업성으로 인해 성사되지 않은 곳이다.이번 지구단위계획 변경안은 기존의 경직된 계획에서 벗어나 민간의 창의적인 사업 모델이 투영될 수 있도록 규제 유연화에 방점을 뒀다. 인공지능(AI)·데이터 기반의 미래산업과 미디어·엔터테인먼트가 결합한 DMC 대표 공간으로 조성하기 위해 민간 제안의 자율성을 극대화했다.지정용도 비율을 기존 50% 이상에서 40% 이상으로 하향 조정하고, 의무 사항이었던 국제컨벤션과 용도별 최소비율 기준을 삭제했다. 지정 용도는 사업자가 시장 상황에 맞춰 창의적으로 제안할 수 있도록 자율성을 확대했다. 또 사업 실행력을 높이고 ‘직주근접’을 실현하고자 주거비율 제한 기준(30% 이하)을 삭제했다.김용학 시 미래공간기획관은 “DMC가 일과 삶, 즐길 거리가 공존하는 ‘직·주·락(職住樂) 매력 도시’의 핵심 거점으로 재도약하도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.서유미 기자