‘초초초급매 있음’… 매물 3~4배 늘었는데 거래는 아직

‘초초초급매 있음’, ‘급매 84㎡ 30억 5000만원’.3일 서울 송파구 가락동 송파헬리오시티 상가 1층에 줄지어 있는 공인중개사 사무소에는 ‘급매물’ 시세를 알리는 게시물이 줄지어 붙어 있었다. ‘다주택자 양도세 중과 안내’ 등 세법·제도 상담 관련 글도 적지 않게 보였다. 이재명 대통령이 다주택자의 투기를 막겠다는 의지를 반복해 표출하면서 급매물이 적잖이 나오는 상황이었다. 다만 각종 규제로 집을 팔 수 없는 복잡한 상황이 얽혀 있어 거래는 활발하지 않다고 했다.이날 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 이 대통령이 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 방침을 처음 밝힌 지난달 23일에 5만 6219건이었던 서울 아파트 매물은 5만 7850건으로 2.9% 늘었다. 매물 증가율이 가장 높은 곳은 송파구(10.4%)로 3526건이던 매물은 이날까지 3896건으로 증가했다. 이어 성동구 10.3%, 광진구 6.9%, 강남구 6.7%, 서초구 5.6%, 용산구 4.5% 등 한강벨트를 중심으로 매물 증가폭이 컸다.특히 9510가구의 대단지인 송파구 송파헬리오시티의 경우 지난달 23일 514건이었던 매물이 이날 686건으로 33.4%나 늘었다. 한 공인중개사는 “지난해 대출 규제가 강화한 뒤 매물이 확 줄어서 과거에 비하면 매물이 적은 편이지만 최근만 보면 전용면적 84㎡ 중심으로 매물이 3~4배쯤 늘었다”고 전했다. 지난달 2일에는 전용 84.99㎡가 31억 4000만원에 신고가로 거래됐지만, 최근 일부 매도자들이 가격을 조금 낮추면서 시세는 29억~30억원선을 밑도는 상황이라고 한다.인근 공인중개사는 “집값이 많이 오른 상황이라 아직은 몇억씩 낮추지는 않고 ‘29억원에서 2000만원 정도 깎겠다’며 눈치를 보는 상황”이라며 “대출 규제로 강남, 분당 등에서 집을 팔고 오거나 주식 투자로 현금이 많은 사람이 매수에 관심을 보인다”고 말했다.또 다른 공인중개사는 “집을 팔고 싶어도 임차 계약이 많이 남아 팔 수가 없다며 답답해하는 다주택자의 전화 문의가 많다”며 “대출 한도, 토지거래허가구역 등 규제가 얽혀 있어 예상만큼 급매물이 쏟아지지는 않고 있다”고 말했다.허백윤 기자