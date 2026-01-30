신분당선 타고 ‘수지’ 맞은 경기

‘준강남’ 경기 아파트값 고공 행진

“저희도 무서워요. 갑자기 가파르게 오르니까 어디까지 오를지 모르겠어요.”지난 27일 경기 용인 수지구 성복동과 풍덕천동에서 만난 공인중개사들은 들뜬 표정을 짓다가도 곧 “그런데 매물이 없다”고 입을 모았다. 고공행진 하는 집값에 그나마 있던 매물도 집주인들이 거둬들이고 있지만 매수 문의는 끊이지 않아 매물 하나만 나오면 바로 웃돈을 주고라도 거래가 된다고 한다.29일 한국부동산원에 따르면 수지는 지난해 10·15 대책 발표 이후 아파트 가격이 가장 많이 오른 지역이다. 지난해 11월 첫째 주부터 1월 넷째 주까지 누적으로 5.55%가 뛰었다. 1기 신도시 재건축 호재 등으로 집값이 크게 오른 분당(5.17%) 보다 높은 상승률이다. 수지의 상승률은 올해 들어서도 2.14%로 전국에서 가장 높았다. 지난해 이맘때 0.04% 오른 것과 비교하면 상전벽해다.“부르는 게 값”이라는 수지 아파트값 흐름에는 잇단 규제에도 쉽게 가라앉지 않는 서울 아파트 가격 상승의 여파와 함께 일자리, 교통, 교육 환경 등을 모두 갖춘 선호 지역에만 수요가 몰리는 최근의 흐름이 겹친 것으로 보인다. 수지 성복동의 한 공인중개사는 “수지는 대부분 2000년대 초 입주한 구축 단지들이라 2기 신도시 광교에 비해 주목을 덜 받았다”며 “과천, 분당에 이어 신분당선이 연결돼 강남은 물론 서울 출퇴근이 쉽고 교육 환경도 좋은 수지가 이제야 키를 맞추는 것”이라고 설명했다.수지에서 특히 주목받는 건 성복동의 성복역롯데캐슬골드타운으로 지난해 12월 24일에 전용 84.91㎡이 16억원으로 3년 내 최고가로 거래됐다. 성복역 인근에 대형 쇼핑몰인 롯데몰과 나란히 서 있는 신축 단지다. 인근의 공인중개사는 “토지거래 허가 때문에 아직 등록이 안 됐지만 16억 7000만원 거래도 이뤄졌고. 이젠 시작이 최소 16억~17억원부터다”라며 “강남에서 집을 팔고 넘어오는 중장년층이나 셔틀버스로 통근할 수 있는 SK하이닉스, 삼성전자 등에 다니는 고소득 직장인들이 많이 찾는다”고 전했다.대형 학원가와 초·중·고교 등이 인접한 풍덕천동은 젊은 부부들이 선호한다. 풍덕천동 e편한세상 전용 84.92㎡도 지난해 12월 30일에 15억원으로 3년 사이 최고가를 기록했다. 전용 59.39㎡ 단일 면적으로 구성된 신정마을주공1단지도 수요가 많아 지난해 12월 26일에 10억 600만원이었던 신고가 기록을 단 일주일 만에 10억 4500만원으로 갈아치웠다.이 단지들도 신분당선 수지구청역과 가깝다. 이날 여의도에서 9호선과 신분당선을 이용해 성복역까지 50분도 채 걸리지 않았다. 서울 아파트값 상승 여파가 ‘풍선효과’로 이어지면서 ‘직주근접’이 가능한 지역들이 가격 상승기를 맞은 것이다.이창무 한양대 도시공학과 교수는 “서울 대도시권의 공간 부족과 고용 분포가 남하하는 구도 속에서 자체 고용이 가능하거나 고용 중심지와의 근접성이 제일 중요해지고 있다”며 “(이런 점에서) 같은 서울이라도 노도강(노원·도봉·강북)은 경기 수원·화성과 비슷한 입지로 볼 수 있기 때문에, 고용 집중도와 교통망을 개선해야 한다”고 설명했다. 고준석 연세대 상남경영원 교수도 “이제 일산과 같은 ‘베드타운’으로는 서울 인구를 분산하거나 새로운 인구를 유입하기 어렵다”며 “GTX·신분당선 노선을 따라 집값이 뛰듯 3기 신도시도 교통망 인프라 확충이 관건”이라고 했다.허백윤 기자