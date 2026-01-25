충남 표준지 공시지가 ‘최고·최저’ 차이 약 3만배

1㎡당 천안 신부동 1133만원·논산 신기리 378원

충남도청사.

충남의 공시지가 최고·최저 차이가 약 3만배에 달하는 것으로 나타났다.25일 충남도에 따르면 국토교통부가 결정·공시한 올해 1월 1일 기준 충남 표준지 공시지가(4만 9917필지)는 평균 1.51% 상승해 전국 평균(3.36%)보다 낮았다. 충남은 지난해 1.44%, 올해 1.51%로 상승했는데 천안·아산 지역을 중심으로 각종 개발사업이 증가한 영향으로 분석됐다.공시지가가 가장 높은 토지는 천안시 동남구 신부동 454-5번지로 1㎡당 1133만원이었다. 가장 낮은 곳은 논산시 양촌읍 신기리 산31번지 378원으로, 격차가 2만 9974배나 됐다.시군별로는 아산시가 2.55%로 상승률이 가장 높았고 천안시 서북구(2.37%), 천안시 동남구(1.25%) 순이며 홍성군(0.22%)이 가장 낮았다.표준지 공시지가는 토지에 대한 적정가격으로 4월 30일 결정·공시될 개별 공시지가 산정의 기준이고 토지 감정평가, 지가 정보 제공 등에 활용된다. 공시지가는 부동산공시가격알리미에서 열람하거나 시군 토지관리 부서에서 확인할 수 있다. 이의 신청은 다음 달 23일까지 온라인, 팩스·우편(서면)과 해당 시군구 토지관리부서를 방문해 제출할 수 있다.홍성 박승기 기자