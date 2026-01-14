GS건설, 성수1지구 재개발 수주 도전…“‘비욘드 성수’ 전략으로 차별화”

성수전략정비구역 제1주택정비형 재개발구역

“100년 내다보는 랜드마크로 완성할 것”

이미지 확대 데이비드 치퍼필드 아키텍츠 소속 담당임원과 GS건설 관계자들이 성수1지구 현장을 둘러보고 있다. GS건설 제공

GS건설이 성수전략정비구역 제1주택정비형 재개발정비구역 수주에 도전한다고 14일 밝혔다.GS건설은 “기존 성수동의 가치를 뛰어넘는 차별화 전략 ‘비욘드 성수’(Beyond Seongsu)를 슬로건으로, 획일화된 하이엔드 경쟁을 지양하고 ‘하이엔드 위의 하이엔드’라는 비전을 통해 성수1지구를 향후 100년을 내다보는 랜드마크로 완성하겠다는 목표”라고 설명했다.성수전략정비구역은 성수동1가 72-10 일대를 4개 지구로 나눠 총 55개동, 9428가구(임대주택 2004가구 포함)의 공동주택을 짓는 대규모 재개발 정비사업 구역이다.정비계획에 따르면 최고 250ｍ(랜드마크 동) 초고층 건물을 포함해 기본 층수 50층 이상을 지을 수 있으며 4개 지구 가운데 1지구의 사업 규모가 가장 크다.GS건설은 단순히 사업 참여를 위한 수주전이 아닌 리브랜딩 1주년을 맞아 그간의 성과를 시장에 입증하는 계기로 삼겠다는 포부를 내세웠다. 특히 안전과 품질을 중심으로 내부 관리 체계를 전면 재정비하고 주택 사업 전반에서 신뢰 회복에 주력해 온 과정을 성수1지구에 재개발 사업에서 구현하겠다고 강조했다.프리츠커상을 수상한 세계적인 건축가 데이비드 치퍼필드의 설계사인 데이비드 치퍼필드 아키텍츠 등 건축 거장들과 협업해 성수동 고유의 도시 감성과 한강 조망 가치를 높인 설계를 준비하는 등 기술력과 디자인 역량에도 집중하고 있다.또 5성급 호텔 수준의 컨시어지 서비스, 층간소음 저감 신기술, 인공지능(AI) 기반 스마트홈 시스템 등 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 차별화된 주거 솔루션을 제안할 계획이다.GS건설 관계자는 “성수1지구는 입지와 상징성 측면에서 서울 주거 패러다임을 새롭게 제시할 수 있는 핵심 사업지”라며 “검증된 품질 경쟁력과 신뢰를 바탕으로 성수1지구에 걸맞은 완성도 높은 주거 공간을 선보이겠다”고 말했다.허백윤 기자