GS건설 ‘역삼센트럴자이’ 일반분양 물량 100% 계약

일반분양 정당계약·예비 입주자 계약 완료

높은 청약 경쟁률…2028년 8월 입주 예정

이미지 확대 서울 강남구 ‘역삼센트럴자이’ 조감도. GS건설 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난해 최고 1692대 1의 높은 청약 경쟁률을 보였던 ‘역삼센트럴자이’가 완판됐다.GS건설은 서울 강남구 역삼동의 역삼센트럴자이 일반분양 물량 87가구가 정당계약 및 예비 입주자 계약에서 모든 계약을 완료했다고 13일 밝혔다.역삼센트럴자이는 지난해 1순위 청약 접수에 2만 1432건이 접수되며 평균 487.09대 1, 최고 1692.33대 1의 경쟁률을 기록했다. 강남구 핵심 입지에 들어서는 신규 단지인 데다 주변 구축 단지들과 비교해 상대적으로 합리적인 가격에 분양가가 책정돼 차익을 실현할 수 있다는 기대에 선점하려는 수요자들이 많았기 때문으로 분석된다.입면 특화 마감과 옆벽, 코어 경관조명을 활용한 야간 특화 설계 등을 설계에 도입했고 남향 위주의 단지 배치로 채광과 통풍을 극대화한 단지 환경도 장점으로 꼽힌다. 전 세대 지하에 세대 창고를 주고주차 공간도 가구당 약 2대로 마련된다. 전용면적 84㎡ 이상 전 주택형에 안방 드레스룸 등 넉넉한 수납공간도 있고 오픈 발코니 설계로 실사용 공간을 넓혔다.단지는 지하 3층~지상 17층, 4개 동, 총 237가구 규모로 이 가운데 전용면적 59~122㎡ 87가구를 일반분양으로 공급했다. 견본주택은 서울 강남구 영동대로 일원 자이갤러리 3층에 있다. 입주는 2028년 8월 예정이다.허백윤 기자