동탄·세교 인프라와 산단 직주근접 입지

GS건설

북오산자이 리버블시티

이미지 확대 북오산자이 리버블시티 투시도.

GS건설 제공

2026-01-13 21면

GS건설은 경기 오산시 내삼미동 905번지 일원에 공동주택 개발사업을 통해 들어서는 ‘북오산자이 리버블시티’를 이번 달에 분양한다.북오산자이 리버블시티는 지하 2층~지상 최고 29층의 총 10개 동, 전용면적 59~127㎡의 총 1275가구 규모다. 전용면적별로 59㎡ 382가구, 74㎡ 280가구, 84㎡ 502가구, 99㎡ 108가구, 126㎡PH 2가구, 127㎡ PH 1가구 등 중소형부터 펜트하우스까지 다양하다.롯데백화점, 트레이더스 홀세일 클럽 동탄점, 이마트 오산점 등 쇼핑 시설과 한림대학교 동탄성심병원을 차량으로 이용할 수 있다. 동탄신도시와 세교지구의 생활 인프라를 동시에 누릴 수 있는 것이다.삼성전자 기흥·화성 사업장과 평택캠퍼스, 수원 삼성디지털시티와 LG 디지털파크, 동탄 테크노밸리, 오산가장일반산업단지 등과 인접하고 있는 직주근접형 입지도 장점이다. 단지 인근에 있는 수도권 제2순환고속도로 북오산IC를 통해 서울과 수원·용인·평택 등으로 이동도 쉽다.동탄 학원가가 차량으로 접근 가능한 거리에 있고 단지 내부에 어린이집이 조성될 예정이다. 단지는 남향 위주로 배치됐고 판상형 위주의 설계여서 채광과 통풍이 좋다. 또 넓은 동 간 거리로 일조량과 조망권을 강화했다.북오산자이 리버블시티의 견본주택은 경기 오산시 내삼미동 272-2번지 일원에 마련될 예정이다.허백윤 기자