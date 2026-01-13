덕계역 5분 거리에 GTX 서울 접근성 ‘업’

신영

신영은 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’에 대해 선착순으로 동·호 지정 계약을 진행하고 있다고 12일 밝혔다.지웰 엘리움 양주 덕계역은 경기 양주시 덕계동 152번지 외 10필지 일원에 들어서며, 신영의 ‘지웰’과 대방산업개발의 ‘엘리움’ 브랜드가 함께 적용됐다. 지하 4층~지상 39층의 10개 동으로, 전용 49~122㎡의 1595가구 규모다. 시공은 대방산업개발이 맡았다.우선 지하철 1호선 덕계역이 도보 5분 거리에 있는 초역세권이다. 회천남로, 평화로, 3번 국도, 수도권 제2순환고속도로 등을 이용할 수 있는 양주IC 등도 인접했다. 올해 말 준공 예정인 경기양주 테크노밸리와 내년 4월 준공 예정인 은남일반산업단지, 도하·구암·남면·상수·검준·홍죽 일반산업단지 등을 차량으로 30분 내외에 오가는 직주근접 여건도 갖췄다.서울 접근성을 키울 교통 호재도 많다. 수도권광역급행철도(GTX) C노선은 2028년 개통이 목표이고, 지하철 7호선 연장 사업도 올해 말 개통을 목표로 진행 중이다. 서울~양주 고속도로(2030년 예정), 수도권 제2순환고속도로(2029년 예정) 등도 계획돼 있다.회천새봄초가 오는 9월에 개교하고, 회천4중학교와 양주2고등학교는 내년 3월에 문을 열 계획이다. 이들 학교는 도보권에 있다. 신영은 1차 계약금 500만원 정액제와 2차 계약금 무이자 대출 등 금융 혜택을 제공한다. 견본주택은 경기 양주시 고읍동 61-2번지에 있다.허백윤 기자