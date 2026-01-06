현대차 GBC, 49층 3개 동으로…“글로벌 비즈니스·문화 중심지 조성”

31년 말 준공 목표…공공기여 1조 9827억 원으로 증가

GBC 중앙 ‘도심숲’ 등 서울광장 2배 대규모 녹지 조성

이미지 확대 서울 강남구 삼성동 옛 한국전력부지에 추진 중인 현대차그룹의 글로비즈니스 콤플렉스 사업 예상 조감도.



현대차그룹이 강남구 삼성동 옛 한국전력부지에서 추진 중인 글로벌비즈니스콤플렉스(GBC) 사업이 49층 타워, 3개 동으로 추진된다. 총 공공기여 규모는 1조 9827억원으로, 2031년 준공이 목표다.서울시는 현대차그룹의 변경 제안으로 시작된 GBC 사업 추가협상이 지난해 12월 30일 이러한 내용으로 마무리됐다고 6일 밝혔다.코엑스 맞은편에 현대차그룹 신사옥을 짓는 GBC 사업은, 2016년 사전협상에서 최고 105층 높이로 결정됐다가 군 작전 제한 사항 등에 따라 변경 절차를 밟았다. 현대차 그룹이 지난해 2월 변경계획안을 제출했다.49층 타워 3개 동에는 오피스와 호텔을 비롯해 전시장 등 복합 문화공간을 운영한다. 최상층부에는 한강과 도심이 보이는 전망공간이 설치된다. 타워 사이에는 서울광장 2배 규모의 녹지도 조성한다. 전시장은 세계 최고 수준의 과학관과 협업해 기초 과학 중심의 체험형 전시 콘텐츠를 선보인다. 1800석 규모의 공연장은 클래식, 오페라, 뮤지컬 등이 가능하도록 설계한다.시와 현대차그룹은 당초 계획된 105층 전망대, 전시·컨벤션 등 특정 지정용도의 온전한 이행이 어려워지면서 기존 감면액 약 2336억원을 전액 공공기여로 제공하기로 했다. 이에 따라 전체 공공기여량은 약 1조 9827억원으로 늘었다.시는 상반기 내에 협상결과를 도시관리계획 변경 결정 절차를 밟을 예정이다. 준공 목표는 2023년 말이다.김창규 서울시 균형발전본부장은 “이번 추가협상으로 국제교류복합지구 핵심 부지에 대규모 개방형 도심숲, 전시·문화시설, 옥상정원 등 시민 여가 공간을 대폭 확충한 새로운 랜드마크 건립을 계획했다”면서 “장기간 표류한 GBC 개발을 신속 추진해 도시의 새로운 성장동력이자 서울을 대표할 수 있는 상징적인 공간으로 완성할 것”이라고 밝혔다.서유미 기자