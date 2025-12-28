서울 가구 네 집 중 한 집 노후주택… 반지하 거주 비율 뚝

서울시 2024 주거실태조사 결과 발표

30년 초과 주택 3년새 8.4%포인트 상승

도봉·노원·강북 등 노후주택 비율 높아

이미지 확대 서울시 제공

서울 가구 네 집 중 한 집은 지어진 지 30년이 넘은 노후주택에서 거주하는 것으로 조사됐다. 특히 도봉과 노원, 양천, 강북 등 1980~90년대 아파트 공급이 집중된 지역에 노후주택이 밀집된 것으로 나타났다.서울시는 ‘2024 서울시 주거실태조사’ 결과를 28일 발표했다. 이번 조사는 국토교통부 주거실태조사 서울 표본(약 7000가구)에 서울시 자체 표본(약 8000가구)을 추가해 총 1만 5000가구를 대상으로 진행됐다.조사 결과 준공 30년을 초과한 주택에 거주하는 가구는 2021년 18.5%에서 지난해 26.9%로 8.4%포인트나 뛰었다. 지역별로는 도봉구가 49.2%로 노후주택 비율이 가장 높았다. 이어 종로구(46.3%), 노원구(43.2%), 양천구(38.0%), 강북구(35.9%) 순이었다. 앞서 대규모 재건축 사업이 추진된 서초구(18.7%)와 강동구(18.9%), 강남구(19.9%) 등은 상대적으로 노후주택 비율이 낮았다.시 관계자는 “노태우 전 대통령 시절 ‘주택공급 200만호’ 정책으로 1990년대 지어진 아파트들이 준공 30년을 넘기면서 노후화가 빠르게 진행되고 있다”면서 “여기에 준공 20~30년 사이 주택이 전체의 약 30% 수준이라 대책이 필요하다”고 분석했다.거주 형태는 자가가 44.1%로 가장 많았고, 전세는 25.4%, 월세는 28%를 차지했다.평균 거주 기간은 7.3년으로 2021년(6.2년)보다 1.1년 늘었다. 평균 거주 기간은 자기 집인 경우 2021년 9.7년에서 지난해 11.6년으로 1.9년, 빌려 사는 경우 2021년 3.1년에서 2024년 3.7년으로 0.6년 길어졌다. 이는 주택 시장 규제로 인한 거래 감소와 임대차 3법이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 평균 거주기간이 가장 긴 자치구는 노원구(9.3년), 구로구(8.7년), 도봉구(8.3년) 순으로 서울시 전체 평균(7.3년)을 웃돌았다.주거환경은 대체로 개선됐다. 국토부 최저 주거기준에도 미달하는 가구 비율은 6.2%에서 5.3%로, 반지하 거주 가구 비율은 4.7%에서 2.5%로 낮아졌다. 가구당 주거 면적은 2021년평균 주거 만족도는 4점 만점에 3.01점으로 2년 전(2.96점)보다 올랐고, 주거환경 만족도(3.06점) 역시 직전 조사(3.01점) 대비 상승했다. 청년 가구 비율은 관악구(45.2%)와 광진구(33.2%)가 높았다. 신혼부부 비율은 강동구(10.6%)와 성동구(9.8%), 고령가구 비율은 도봉구가 33.2%로 가장 높게 나타났다.김동현 기자