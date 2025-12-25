‘공급 절벽’ 쇼크… 민간 분양 15년 만에 최저 찍었다

내년에도 입주물량 감소 ‘비상’

이미지 확대 건설 경기 악화로 올해 민간 아파트 분양 물량이 12만 1120가구로 집계되며 2010년 이후 최저 수준을 기록할 것으로 보인다. 사진은 24일 서울 용산구 남산공원에서 바라본 아파트 단지의 모습.

올해 민간 아파트 분양 물량이 2010년 이후 15년 만에 최저 수준을 기록했다. 수입 원자재 가격이 오르는 등 건설사의 자금 부담 증가 때문으로, 새해에도 이런 흐름은 지속될 전망이다.24일 부동산R114랩스의 분양 물량 자료에 따르면 올해 민간 아파트 분양 물량(일반분양 기준, 분양 예정 포함)은 12만 1120가구로 집계됐다. 분양 물량이 6만 8396가구에 불과했던 2010년 이후 15년만에 최저치다. 지난해(15만 6898가구)보다 22.8% 줄었고, 공급 물량이 최고치를 기록했던 2015년(35만 8712가구)과 비교하면 66.2%나 감소했다.분양 물량 감소는 환율 급등으로 철근, 시멘트 등 주요 자재 가격이 크게 오른 데다 인건비 상승 등 건설사의 자금 부담이 커졌기 때문이다. 한국건설기술연구원에 따르면 지난 10월(잠정치) 건설공사비지수는 131.74로 역대 최고치를 기록했다. 환율은 올해 6월 1360원대 초중반에서 최근 1470원대 후반까지 치솟으며 하반기 동안에 10%나 올랐다.신규 분양 시장도 위축돼 내년에도 입주 물량 감소세는 나아지지 않을 것으로 보인다. 전날 주택산업연구원은 새해 주택시장 전망에서 “내년에는 시장 분위기가 개선돼 착공과 분양 물량은 다소 늘겠지만 2~3년 전 아파트 착공 물량 감소로 입주 물량은 올해보다 더 줄어들 것”이라며 공급 보완책을 촉구했다.통상 연말이면 대규모 신규 분양 물량이 쏟아지기도 했지만 올해는 주요 건설사들이 분양 일정을 잇따라 내년으로 미루며 분위기가 달라졌다. 강력한 대출 규제와 공사비 상승 등의 시장 흐름 속에서 ‘로또 청약’으로 꼽히는 분양을 서두를 이유가 없다는 것이다.지난 10월 공급될 예정이었지만 연말로 분양 시점을 늦췄던 서울 서초구 ‘아크로 드 서초’(신동아 1·2차 재건축)는 다시 내년으로 연기했다. 서초구 잠원동 ‘오티에르 반포’(신반포21차 재건축)도 분양 일정을 이번달에서 내년 2월로 미뤘다. 2054가구의 대단지인 영등포구 신길동 ‘더샵 신풍역’도 내년에 분양키로 했다.허백윤 기자