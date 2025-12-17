대출 막힌 강남 재건축 단지에 ‘20억 현금부자’ 청약으로 몰려

역삼센트럴자이 1순위 청약 경쟁률 487.1대 1

이미지 확대 서울 강남구 역삼동에 조성되는 역삼센트럴자이 조감도. GS건설 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강남의 재건축 단지인 역삼센트럴자이 1순위 청약에 2만명이 넘는 신청이 몰려 평균 경쟁률이 400대 1을 넘었다. 고강도 대출 규제에도 최대 10억원에 달하는 시세차익이 기대되자 ‘현금 부자’ 실수요자들이 대거 청약에 나선 것으로 분석된다.17일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 진행된 역삼센트럴자이 1순위 청약 결과 44가구 모집에 2만 1432명이 신청해 평균 487.1대 1의 경쟁률을 기록했다. 전용면적별로는 59㎡형이 6가구 모집에 1만 154명이 몰리며 1692.3대 1의 경쟁률로 가장 높았고, 이어 84㎡A 467.5대 1, 84㎡D 154대 1, 84㎡C 141.0대 1, 84㎡B 115.5대 1, 122㎡형 109.6대 1 순으로 집계됐다.앞서 지난 15일 진행된 특별공급에서도 43가구 모집에 1만 1007명이 신청해 255.9대 1의 경쟁률을 나타냈다. 생애 최초 4884명, 신혼부부 4382명 청약 신청이 집중됐고, 다자녀가구 1629명, 노부모 부양가구 87명 등도 관심을 보였다.역삼센트럴자이는 서울 강남구 역삼동 758번지 일원에서 진행되는 재건축 단지로, 지하 3층~지상 17층, 4개 동, 총 237가구 규모로 조성된다. 지하철 수인분당선 한티역과 2호선·수인분당선 환승역인 선릉역을 도보로 이용할 수 있고 도곡초·도성초·역삼중 등 학교와 대치동 학원가와도 인접해 교육 환경이 좋다.2028년 8월 입주 예정인 이 단지는 분양가 상한제가 적용돼 분양가가 비교적 낮게 책정된 것으로 평가된다. 최고가 기준으로 전용 59㎡형은 20억 1200만원, 84㎡형은 26억 9700만~28억 1300만원, 122㎡형은 37억 9800만 원이다.지난달 주변의 역삼푸르지오 전용 59㎡가 29억 6000만원, 개나리래미안 전용 84㎡가 35억원에 거래된 것을 고려하면 청약 당첨 시 시세 차익이 가능하다는 분석이 나와 이른바 ‘10억 로또’로 불리기도 했다. 따라서 주택담보대출 규제가 강화해 상당한 현금 동원력이 필요하지만 강남 핵심 입지와 시세 차익 기대로 현금을 보유한 실수요자들이 대거 몰렸다고 업계는 분석한다.허백윤 기자