제3연륙교 임박… 영종·청라 단일 생활권

대방건설

인천영종 디에트르 라 메르Ⅰ

이미지 확대

2025-12-16 20면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

내년 1월로 예정된 제3연륙교 개통이 임박하고 영종국제도시와 청라국제도시가 ‘단일 생활권’으로 재편되는 가운데 대방건설이 영종 RC4-1·2블록에 시공하는 ‘인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ’(투시도)이 이달 분양을 앞두고 있다.제3연륙교 진입부 인근에 있는 ‘디에트르 라 메르Ⅰ’은 단지에서 남청라 입체교차로까지 약 7분대에 접근할 수 있을 것으로 보인다. 경인고속도로 직선화 사업까지 추진되면서, 영종 주민들의 서울 접근성도 크게 향상돼 여의도역까지 약 30분대에 접근할 수 있다. 영종에는 전국 단위 자사고인 인천하늘고와 국제계열 공립 특목고 인천국제고 등이 있다.최고 49층, 총 1009가구 규모로 들어서는 ‘디에트르 라 메르Ⅰ’은 전용 84·104·113㎡ 중대형 위주 평형으로 구성된다. 일부 가구에서 오션뷰 조망이 가능하며, 조망·채광의 극대화를 위해 거실뿐만 아니라 발코니 일부와 알파룸에도 통창과 유리 난간설계를 적용했다. 영종도 내 최대 수준인 가구당 약 1.9대의 넉넉한 주차 공간을 확보했다.영종·청라 생활권 통합과 접근성 개선은 부동산 가치 상승 기대감으로 이어지는 모습이다. 디에트르 라 메르Ⅰ은 2029년 10월 입주 예정으로, 분양 시 계약금 10%만으로 약 4년간 안정적으로 개발이익을 확보할 수 있다. 견본주택은 인천 서구 청라동 99-7번지 일원에 이번달 중 마련된다.하종훈 기자