용인 반도체 클러스터 조기 준공 수혜

클러스터용인 경남아너스빌

2025-12-16 20면

비규제지역 프리미엄과 용인반도체 클러스터 조기 준공 효과를 기대할 수 있는 ‘클러스터용인 경남아너스빌’(투시도)에 실수요자들의 문의가 늘고 있다.‘클러스터용인 경남아너스빌’은 경기 용인 처인구 양지면 양지리 713번지 일원에 지하 3층~지상 29층 13개 동, 총 997가구 규모로 조성된다. 용인 양지에 처음 공급되는 중대형 단지로 전용면적 84㎡와 123㎡로 구성된다.특히 단지에서 약 10분 거리에 SK하이닉스 반도체 공장이 2027년 상반기 1단계 조기 준공할 예정으로, 인공지능(AI) HBM 반도체의 생산 메카가 될 거란 전망에 기대를 모으고 있다.전용 84㎡ 분양가는 인근 분양 단지보다 1억여원 낮은 수준인 4억원대부터 시작한다. 또 삼면 발코니 설계를 적용해 전용면적이 타사 대비 약 2평 넓다. 유상품목 옵션 중 3연동 슬라이딩 중문, 벽체마감 특화, 주방·침실 조명 특화 등은 무상 제공될 예정이다. 특히 시행사인 SM그룹의 삼라와 에스엠스틸 건설부문은 기존 ‘5% 계약금’ 납부조건을 계약금 1200만원과 발코니 확장비 330만원으로 변경해 1530만원을 납부하면 입주 때까지 별도 부담이 없도록 했다.서울~세종 고속도로 동용인IC(예정), 중부대로(42번 국도), 영동고속도로 양지IC 등 교통망과 태봉산과 노적산 등 녹지로 둘러싸인 것도 강점으로 꼽힌다.허백윤 기자