5년간 집값담합 신고 수도권이 71%…비수도권 1위는 부산

김기중 기자
김기중 기자
수정 2025-10-13 11:53
입력 2025-10-13 11:53
이미지 확대
자료제공 민홍철 의원실
자료제공 민홍철 의원실


지난 5년간 집값담합 신고 가운데 71%가 수도권에서 있었던 것으로 집계됐다. 13일 민홍철 더불어민주당 의원이 국토교통부에서 받은 ‘2020~2024년 집값담합 신고접수 현황’에 따르면, 이 기간 모두 2313건의 신고가 접수됐다.

지역별로는 경기가 1088건(47.1%)이었고, 이어 서울이 344건(14.9%), 인천이 222건(9.6%)으로 전체의 71.5%를 차지했다. 비수도권에서는 부산이 287건(12.4%), 대구 85건(3.7%) 순으로 집계됐다.

연도별로는 2020년 1418건에서 2021년 674건, 2022년 87건, 2023년 68건, 2024년 66건, 2025년 상반기 49건으로 감소하는 추세였다.

신고 건수 대비 경찰 수사 착수 비율은 2020년 46건(3.2%)에서 2021년 47건(7.0%)으로 오른 뒤 2022년 2건(2.0%), 2023년 0건(0%)으로 감소하다 2024년 2건(3.0%), 올 상반기 6건(12.2%)으로 상승했다. 민 의원은 “부동산 시장 안정을 위해 정부는 조사 및 조치 체계를 더욱 강화해야 한다”고 강조했다.

김기중 기자
