목동, 49층 4만 7000가구 신도시로… 재건축 ‘마지막 퍼즐’ 확정

1~3단지 정비 ‘신통기획’ 가결

2025-10-03 16면

서울 양천구 목동아파트 재건축의 마지막 퍼즐인 목동 1·2·3단지 정비계획이 확정됐다. 정비가 완료되면 목동 일대는 최고 49층 4만 7000여 세대 ‘미니 신도시’로 탈바꿈한다.서울시는 1일 열린 제10차 도시계획위원회 신속통합기획 수권분과위원회에서 ‘목동1·2·3단지아파트 재건축사업 정비구역 지정 및 정비계획 결정·경관심의(안)’을 수정가결했다고 2일 밝혔다.이후 목동 1·2·3단지의 정비가 완료되면 이 지역에는 최고 49층 1만 206세대(공공주택 1207세대 포함) 공동주택이 조성된다. 3개 단지 모두 용적률 300%, 높이 180ꏭ가 적용됐다.우선 목동1단지는 3500세대가 조성된다. 반경 500ꏭ 내 서울지하철 9호선 신목동역과 용왕산근린공원, 월촌초등학교가 자리한 입지에 약 1만 500㎡ 규모 근린공원을 새롭게 조성할 계획이다. 목동2단지에는 3389세대, 3단지엔 3317세대가 들어선다.이들 1·2·3단지를 마지막으로 목동 14개 단지 재건축 사업이 모두 도계위 심의를 통과하며 목동 재건축사업은 본궤도에 올랐다. 정비가 완료되면 목동 일대에는 현재보다 1.8배 늘어난 4만 7000여 세대가 들어선다.시는 목동 일대 재건축 정비계획에 대해 차량 중심·폐쇄형 단지구조에서 벗어나 단지 내부 보행축을 외부 가로로 연결하는 ‘열린 단지’로 전환하는 데 방점을 찍었다고 부연했다.아울러 시는 같은날 제10차 도시계획위원회 수권분과소위원회를 열고 압구정3구역 정비구역·정비계획 결정(변경), 압구정아파트지구 개발기본계획 및 도시관리계획 결정(변경)계획 및 경관심의(안)을 수정가결했다.이에 따라 압구정3구역은 5175세대(공공주택 641세대 포함) 규모 공공주택이 들어선다.압구정 재건축 구역 가운데 가장 면적이 큰 압구정3구역은 압구정동 재건축 4개 구역 가운데 마지막으로 도계위 심의를 통과했다.안석 기자