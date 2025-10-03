4주째 불붙은 서울 집값, 한강 밖으로 ‘불똥’… 규제 또 꺼내나

연휴 앞두고 수도권 부동산 ‘들썩’

서울 아파트값 상승 폭이 4주째 확대되고 있다. 상승세가 ‘한강벨트’를 넘어 전 지역으로 확산하면서 경매·전세 시장에도 영향을 미치는 모습이다. 정부가 추석 연휴 이후 상승 폭이 큰 지역구에 대한 ‘규제지역’ 지정 카드를 꺼내 들지에 관심이 쏠린다.2일 한국부동산원이 발표한 9월 다섯째 주(9월 29일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 0.27% 상승했다. 6·27 대출 규제 시행 이후 상승 폭이 축소되다가 9·7 공급 대책 발표 이후인 9월 둘째 주(9월 8일 기준)부터 폭이 점차 커지고 있다.성동구(0.78%)가 직전 주와 비교해 오름폭이 0.19% 포인트 확대됐고, 바로 옆 광진구로 불이 옮겨붙었다. 광진구의 주간 상승률은 0.65%로, 한국부동산원이 관련 통계를 집계한 2012년 5월 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 여기에 마포구(0.69%)도 전주 대비 상승률을 0.26% 포인트 키우며 서울 전체 상승세를 이끌었다.송파구(0.35%→0.49%), 강동구(0.31%→0.49%), 중구(0.27%→0.40%), 동대문구(0.15%→0.25%), 양천구(0.28%→0.39%), 동작구(0.20%→0.30%) 등을 비롯해 서울 25개 자치구 모두 상승 폭이 확대됐다. 박원갑 KB국민은행 수석부동산전문위원은 “마포구, 성동구, 광진구 등이 규제지역으로 추가 지정될 가능성이 커지면서 나타나는 현상”이라고 했다.6·27 대출 규제 이후 주춤했던 서울 아파트 경매시장도 아파트값 상승과 맞물리면서 활기를 띠었다. 이날 경·공매 데이터 전문기업 지지옥션이 발표한 9월 경매동향 보고서에 따르면 지난달 서울 아파트 낙찰률은 50.7%로 전월 대비 10.4% 포인트 상승해 2022년 6월(56.1%) 이후 가장 높았다. 특히 매매가격 상승세가 가팔라진 마포·용산·성동구에서는 낙찰률 100%를 기록했다. 반면 전국 아파트 경매 낙찰률은 지난달 37.9%에서 3.0% 포인트 하락한 34.9%로, 2023년 9월(34.9%) 이후 2년 만에 최저치를 기록하며 양극화 현상을 보였다.서울 아파트 전세 신규 계약은 급격히 줄어 ‘전세 절벽’ 현상이 나타났다. 이날 부동산 중개·분석업체 집토스가 국토교통부 실거래가 공개 시스템을 분석한 결과에 따르면 지난 7~8월 서울 아파트 신규 전세 계약은 1만 2108건으로 지난해 같은 기간(1만 7396건)보다 30.4% 감소했다.김기중 기자