8월 서울 원룸 월세 70만원…7월 대비 4.2% 하락

지난달 서울 원룸 월세가 하락하고, 전세 보증금이 상승한 것으로 나타났다.30일 부동산 정보 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가를 분석한 결과, 지난달 거래된 서울지역 연립·다세대 원룸(전용면적 33㎡ 이하) 보증금 1000만원 기준 평균 월세는 70만원, 평균 전세 보증금은 2억 1701만원이었다. 전달인 7월 대비 월세는 4.2%(3만원) 감소하고, 전세금은 2.3%(478만원) 증가했다.자치구별로 서울 평균 월세 대비 비율은 강남구가 133%로 가장 높았다. 이어 서초구(121%), 성동구(114%), 금천구(112%), 광진구(107%), 마포·용산구(각 106%), 강서구(104%), 서대문·중랑구(각 103%)순이었다.전세금은 서초구(136%), 강남구(127%), 중구(109%), 광진·성동·용산구(107%), 동작구(103%), 강동구(101%)가 서울 평균보다 높았다. 이번 조사는 평균 월세의 경우 보증금 1억원 미만, 평균 전세 보증금은 모든 전세 거래를 집계해 분석했다.김기중 기자