[서울데이터랩]한남더힐, 38억3천만원에 매매

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

9월 3주차 용산구 부동산 시장에서 한남동 한남더힐이 최고가를 기록했다. 한남동 한남더힐 59.686㎡ 2층 매물이 38억3천만원에 손바뀜이 일어났다.서빙고동 신동아 95.66㎡ 3층 매물이 33억2천만원에 거래됐다. 이태원동 이태원(이테크빌) 73.1㎡ 5층 매물이 24억원에 매매됐다.이촌동 현대한강 84.88㎡ 20층 매물이 23억원에 손바뀜이 일어났다. 효창동 효창파크푸르지오 59.47㎡ 21층 매물이 17억1천만원에 거래됐다.한남동 한남동동원베네스트 91.37㎡ 13층 매물이 16억9천만원에 매매됐다. 이촌동 대림 59.22㎡ 16층 매물이 16억5천만원에 거래됐다.이촌동 한가람 59.88㎡ 1층 매물이 14억원에 손바뀜이 일어났다. 원효로4가 청기와빌라 106.16㎡ 2층 매물이 13억5천만원에 매매됐다.효창동 에이플러스캐슬 28.69㎡ 2층 매물이 8억9천만원에 거래됐다. 후암동 용산더힐(171) 21.15㎡ 4층 매물이 4억8천만원에 손바뀜이 일어났다.문배동 용산KCC웰츠타워 37.24㎡ 6층 매물이 3억8천5백만원에 매매됐다. 용산동2가 1-559번지 33.15㎡ 1층 매물이 3억1천만원에 거래됐다.갈월동 갈월동 에이트리움 31.51㎡ 21층 매물이 2억5천만원에 손바뀜이 일어났다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자