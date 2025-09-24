경기도 미분양 6개월 간 30% 줄어…수원·오산·광명 인기

안양, 수원, 오산, 광명, 광주 등 한강 이남의 경기 남부권 지역 아파트의 미분양 감소세가 뚜렷하게 나타났다. 24일 부동산R114 자료에 따르면 올 7월 기준 경기도 미분양 물량은 1만 513가구로 1월 1만 5135가구 대비 30% 이상 줄었다. 인천(47%), 울산(36%)에 이어 세 번째로 감소율이 높았다.
지역별로는 1월 당시 미분양 물량이 없었던 안산, 의왕, 과천 등을 제외하고, 안양, 수원, 오산, 광명, 광주 등 5개 지역이 가장 큰 감소세를 보였다. 수원은 236가구에서 6개월 만에 미분양을 모두 해소했고, 오산과 광명은 98% 이상 감소하며 ‘미분양 제로’에 가까워졌다. 안양은 273가구에서 70가구로 74%, 광주가 899가구에서 261가구로 71% 줄었다.
한강 이남에 있는 남부권 지역들의 경우 수요 기반이 탄탄하고 공급이 제한적이어서 빠르게 미분양을 해소한 것으로 풀이된다. 이 외에도 화성(64%)과 고양(50%)이 미분양 물량의 50% 이상을 털어냈고, 가평(47%), 평택(46%), 이천(36%), 안성(32%) 등도 경기 평균(31%) 보다 높은 감소율을 기록했다.
반면 북부권을 포함한 6개 지역은 미분양이 오히려 증가했다. 양주(125%), 김포(107%), 시흥(14%), 양평(6%), 남양주(4%) 등은 증가세를 보였다. 여주는 올해 1월 6가구에서 7월 448가구로 70배 이상 급증했다. 업계 관계자는 “공급 부담과 적체 물량이 겹친 터라 북부권 일부 지역이 단기간 미분양을 해소는 쉽지 않을 전망”이라고 내다봤다.
