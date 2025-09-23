‘큰 손’ 10명이 6년간 주택 4115채 사들였다

이미지 확대 2020년~2025.6월 주택구매건수 상위 10명 현황(자료 국토교통부)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 6년 동안 주택 매매 건수 상위 10명이 4000채 넘는 주택을 사들인 것으로 나타났다. 이들의 총 매수 금액이무려 6600억원을 넘었다.23일 민홍철 더불어민주당 의원이 국토교통부로부터 제출받은 자료에 따르면, 2020년부터 올 6월까지 최근 6년간 주택(아파트, 연립·다세대, 단독·다가구) 매수 상위 1000명의 주택 매수 건수는 모두 3만 7196건, 총매수 금액은 4조 3406억 7500만원에 이르는 것으로 집계됐다. 매수 금액은 거래 신고한 물건 금액을 합산했다.이 가운데 상위 10명의 주택 매수 건수는 4115건, 매수 금액은 6639억 600만원이었다. 1인당 평균 411.5채를 약 663억 9000만원에 사들인 것이다. 1위 794건(1160억 6100만원), 2위 693건(1082억 900만원), 3위 666건(1074억 4200만원), 4위 499건(597억 2500만원), 5위 318건(482억 8900만원) 등 순이었다.매수 금액만 따졌을 때 상위 20명의 주택 매수 건수는 5064건으로 상위 1000명의 매수 건수 3만 7196건의 13.6%였지만, 매수 금액 비중은 23.8%에 달해 자금력 상위 소수에게 거래 금액이 집중되는 모습을 보였다. 주택을 30채 매수했지만, 총매수 금액이 498억 4900만원인 사례도 있었다. 채당 평균 약 16억 6100만원으로, 고가 주택 중심으로 매수를 한 것으로 보인다.민 의원은 “부동산 공급 확대를 통해 부동산 시장을 안정시켜 투기 심리 차단이 필요하다”라고 강조했다.김기중 기자