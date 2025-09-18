KTX천안아산역 ‘광역복합환승센터’ 만든다

이미지 확대 KTX천안아산역 광역복합환승센터 조감도. 충남도 제공

충남에서 수도권을 비롯한 전국 각지를 연결하는 고속철도(KTX) 천안아산역에 광역복합환승센터가 만들어진다.18일 충남도에 따르면 국토교통부 대도시권광역교통위원회에 요청한 ‘천안아산역 광역복합환승센터* 개발 계획’이 17일 승인됐다.광역복합환승센터는 환승 교통 처리와 상업·문화·주거·숙박 등 지원기능을 복합적으로 수행하기 위해 시·도지사가 국토교통부 장관의 승인을 받아 지정한다.이번 승인은 특별시·광역시를 제외한 도 단위 광역복합환승센터로는 최초다.광역복합환승센터가 들어서는 천안아산역은 KTX와 SRT, 전철 1호선 등과 연결된 충청권 최대 교통 요충지다.오는 2028년 평택∼오송 2복선화와 향후 연구개발(R&D) 집적지구, 강소연구 개발특구 등도 계획돼 이용객 증가가 전망된다.사업 위치는 천안아산역 일원 6만 1041㎡ 건축면적 2만 1959㎡, 연면적 29만 6800㎡다.사업은 2030년까지 6735억원을 투자해 무빙워크와 에스컬레이터, 환승주차장 등을 새롭게 조성, 확충할 예정이다. 산업 업무·상업·주거·숙박·문화예술·공공 시설 등 환승지원시설도 구축한다.도는 민간 사업자 유치 및 선정 등 후속 절차에 행정력을 집중할 방침이다.도 관계자는 “환승객과 역 이용자 편의를 높이고, 천안아산역이 전국에서 최고 교통 핵심지로 도약할 수 있도록 국토부 대도시권광역교통위원회, 관계 시군, 기관 등과 힘을 합칠 것”이라고 말했다.천안 이종익 기자