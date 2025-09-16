녹지·문화 커뮤니티 갖춘 7호선 역세권

GS건설

철산역자이

이미지 확대 철산역자이 투시도

2025-09-16 23면

경기 광명시 철산동 광명12R구역 주택재개발정비사업으로 들어서는 철산역자이가 이달 분양한다. 지하 7층~지상 최고 29층, 19개 동, 2045가구이며 이 중 전용면적 39~84㎡ 650가구가 일반분양 물량이다.도보 거리에 지하철 7호선 철산역이, 단지 앞에는 오리로와 철산로가 있다. 또 안양천로, 서부간선도로도 있어 이동이 편하다. 광덕초교가 단지에 인접해 있고 광명중·광명고 등을 걸어서 통학할 수 있다. 철산역 주변의 학원가 이용도 수월하다.광덕산근린공원, 광덕어린이공원, 안양천 산책로 등도 가깝다. 단지 앞쪽으로 도덕산 야생화단지와 출렁다리, 인공폭포 등으로 유명한 도덕산공원이 있어 쾌적한 주거환경을 자랑한다.도보거리에 광명시청, 광명시민회관, 광명세무서, 광명경찰서, 수원지방법원 등 관공서가 밀집해 있다. 성애병원, 광명시민운동장, 광명전통시장, 세이브존 등도 가까이에 있다.엘리시안가든 등 주변 환경과 어울리는 조경 및 녹지공간은 물론 수영장과 피트니스센터, 골프연습장, 독서실, 공유 오피스, 문화강좌실 등 다양한 교육·문화·체육시설을 갖춘 커뮤니티 시설이 들어선다. 교보문고 북큐레이션, 북카페, OCS(Open Coffee Station) 등 차별화한 휴게 문화공간도 마련한다. 견본주택은 광명시 철산3동 474-1에 들어선다. 입주는 2029년 상반기다.김기중 기자