단지 바로 앞 학교·‘더 현대 부산’ 개점

대우건설
에코델타시티 푸르지오 트레파크
대우건설 컨소시엄이 최근 ‘에코델타시티 푸르지오 트레파크’ 견본주택을 개관하고 분양에 들어갔다.
부산시 강서구 강동동 4434 일대(에코델타시티 11블록)에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 24층 13개 동, 전용면적 59~84㎡, 총 1370가구로 조성된다.
택지지구 내 공급물량이 적었던 전용면적 59㎡의 소형 평형 비중이 높아 신혼부부나 1~2인 가구에 큰 호응을 얻을 것으로 보인다.
분양가 상한제 적용 단지로 3.3㎡당 평균 분양가가 1605만원이며 계약금 5% 중 1차 계약금 500만원 정액제를 적용했다.
7만 6000여명의 입주민과 주택 3만 가구를 수용하는 국내 최대 규모의 스마트시티 국가시범도시인 부산 에코델타시티에 들어선다. 남해고속도로 제2지선, 서부산IC, 명지IC 등이 가까워 이동이 수월하다.
단지 바로 앞에 중학교, 도보권 내 유치원과 초·고교 예정 부지가 있다. 2027년 백화점과 프리미엄아울렛, 쇼핑몰이 결합한 ‘더 현대 부산’이 개점한다.
팬트리, 알파룸, 드레스룸 등 다양한 수납공간을 제공한다. 초등학생들의 방과후 돌봄을 지원하는 다함께돌봄센터, 시니어클럽, GX룸 등 커뮤니티 시설이 들어선다.
견본주택은 부산 강서구 명지동 3237-9에 있다. 입주는 2028년 9월 예정이다.
김기중 기자
2025-09-16 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지