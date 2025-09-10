하이엔드 아파트 브랜드 인지도 ‘푸르지오써밋·두산위브더제니스·아크로’

이미지 확대 부동산R114 제공

‘푸르지오써밋’, ‘두산위브더제니스’, ‘아크로’가 전국에서 인지도가 가장 높은 하이엔드 아파트 브랜드로 선정됐다.10일 부동산R114에 따르면 컨설팅업체 턴어라운드와 함께 지난달 11~20일까지 전국 3341명의 소비자를 대상으로 ‘아파트 브랜드 경쟁력 진단 조사’를 진행한 결과, 수도권에서는 ‘푸르지오써밋(62.1%)’, 비수도권은 ‘두산위브더제니스(57.2%)’가 최다 응답률을 기록했다.지역을 대표하는 하이엔드 브랜드를 묻자 비수도권 응답자 3명 중 1명이 ‘두산위브더제니스(33.6%)’ 꼽았다. 특히 부산·대구·경상 지역 거주자들 중심으로 브랜드 지지도가 두드러졌는데, 영남권역 대표 부촌으로 꼽히는 부산 해운대구 마린시티와 대구 수성구 범어동에 위치했기 때문으로 보인다.프리미엄 브랜드가 주로 서울 강남권과 한강변, 수도권 일부 지역에 한정돼 적용됐던 것과 달리 ‘두산위브더제니스’는 지역별 주요 거점 도시를 빠르게 선점해 대중적 인지도를 높여왔다고 부동산R114는 소개했다.조사 결과, 하이엔드 아파트 브랜드로 인정받기 위한 핵심 조건으로 ‘프리미엄 입지’를 선택한 응답자가 18.5%로 가장 많았다. 이어 프라이버시 보장 설계(14.8%), 고급 커뮤니티 시설(14.4%), 친환경·에너지 시스템(11.6%), 스마트홈 및 IT 인프라(11.0%)가 뒤를 이었다.김기중 기자