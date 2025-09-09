10만명 몰린 ‘로또 청약’…“무주택 15년 버틴 ‘7인 가족’ 당첨”

잠실르엘서 첫 만점통장 등장

4인 가족은 만점이어도 ‘탈락’

이미지 확대 잠실르엘 투시도. 롯데건설

이미지 확대 서울 송파구 잠실 미성·크로바아파트 재건축 사업 ‘잠실 르엘’ 조감도. 서울시

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘현금 부자들의 로또’라 불린 잠실르엘에서 드디어 서울 첫 만점 통장이 나왔다. 당첨을 위해서는 최소 7인 가족에 15년간 무주택을 유지해야 했다는 충격적인 결과가 9일 공개됐다.한국부동산원 청약홈에 따르면 이날 발표된 잠실르엘 당첨자 명단에서 전용 74㎡의 최고 당첨가점은 84점 만점을 기록했다. 올해 수도권에서 만점자가 나온 첫 사례다.청약 가점 84점 만점을 받으려면 무주택 기간 15년 이상(32점), 청약통장 가입 15년 이상(17점), 부양가족 6인 이상(35점)을 모두 충족해야 한다. 즉 최소 7인 가족이 15년간 집 없이 버텨야 한다는 뜻이다.더 놀라운 것은 최저 당첨 가점이다. 전용 51㎡에서 70점을 기록해 4인 가족 만점 통장(69점)으로도 당첨이 불가능했다. 청약 시장에서 ‘일반적인 가족 구성’으로 여겨지는 4인 가족이 아예 배제된 셈이다.전용 51㎡는 7가구 모집에 2679명이 신청해 382.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 전용 74㎡는 16가구 모집에 9975명이 몰려 596.9대 1을 보였다. 모든 타입에서 최저 당첨가점이 70점을 넘어섰다. 이는 최소 5~6인 가족에 15년 무주택이어야 가능한 점수다.22일부터 계약을 시작하는 잠실르엘은 잠실 미성크로바 아파트를 재건축해 지하 3층~지상 35층, 13개 동 총 1865가구 규모로 조성되며, 이 중 216가구만 일반 분양으로 나왔다.잠실르엘이 ‘로또 청약’으로 불리는 이유는 분양가가 18억 7000만원인 반면 인근 시세는 31억원이기 때문이다. 무려 13억원의 시세 차익이 예상된다.하지만 당첨되더라도 정부의 6·27 대책으로 주택담보대출이 최대 6억원으로 제한된 상황에서 나머지 12억 7000만원은 순수 현금으로 마련해야 한다.게다가 후분양 단지라 계약금 20%인 3억 5000만원을 계약 시 내고, 중도금 60%는 11~12월 5억 5000만원씩 2회 납부해야 한다. 잔금 20%인 3억 5000만원은 내년 1월 입주 시 지불해야 한다.이렇게 자금 조달 일정이 빠듯하다는 조건에도 특별공급과 1순위 청약 이틀간 무려 10만 6000명이 몰렸다. 최근 침체된 청약 시장에서는 이례적인 현상이다.부동산 전문가들은 이번 결과를 보며 현행 청약 제도의 한계를 지적한다. 일반적인 가족 구성으로는 사실상 접근 불가능한 수준이기에 청약 제도가 현실과 점점 괴리되고 있다는 것이다.실제로 통계청 자료에 따르면 우리나라 평균 가구원 수는 2.3명이다. 4인 가족도 평균보다 많은 편인데, 이마저도 당첨이 불가능한 상황이 벌어졌다.김유민 기자