청년, 대기업 진입 기회 축소…20여년간 이중구조 고착화

경총 “정년 연장·고령자 증가 영향”

지난 20여년간(2004~2024년) 우리나라 노동 시장에서 정년 연장 효과로 대기업 정규직 내 고령자 비중이 늘면서 청년층의 질 좋은 노동시장 진입 기회가 적어진 것으로 분석됐다. 대기업 정규직과 중소기업 비정규직의 임금 격차도 개선되지 않는 등 노동시장의 이중구조가 고착화하고 있다는 지적이 나온다.한국경영자총협회(경총)가 7일 발표한 ‘우리나라 노동시장 이중구조 실태와 시사점’에 따르면 대기업 정규직 부문의 고령자(55∼59세) 고용은 2004년 4만 2000명에서 지난해 24만 7000명으로 492.6％ 증가했다. 같은 기간 청년(23∼27세) 고용은 2004년 19만 6000명에서 2024년 19만 3000명으로 1.8％ 감소했다. 이에 따라 대기업 정규직 내 고령자 비중이 2.9％에서 9.3％로 상승해 13.7%에서 7.3%로 줄어든 청년 고용을 역전했다.대기업 정규직의 진입 장벽이 높아졌음은 근속연수 지표에서도 나타났다. 대기업 정규직의 평균 근속연수는 2004년 10.40년에서 지난해 12.14년으로 길어진 가운데 신규 채용률(근속 1년 미만자 비중)은 9.6％에서 6.5％로 하락했다. ‘여타 부문’(중소기업 정규직 및 대기업·중소기업 비정규직)의 경우 평균 근속연수는 3.82년에서 5.68년으로 길어졌으나 대기업 정규직을 크게 밑도는 수준이었고, 신규 채용률(40.7％→30.8％)은 여전히 높아 이직·입직이 활발한 편이라고 경총은 설명했다.대기업 정규직과 여타부문 간 임금 격차는 지난 20년간 크게 개선되지 않았다. 여타 부문의 월임금은 대기업 정규직 대비 2004년 56.8％(143만원)에서 지난해 57.9％(288만원)로 소폭 오르는 데 그쳤다.하종훈 기자