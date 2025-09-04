6·27대책으로 서울 고가 아파트 경매 낙찰율↓…경기 아파트 2년 3개월 만 최저

이미지 확대 서울 아파트 경매지표. 지지옥션 제공

수도권 주택담보대출 한도로 6억원으로 제한하는 6·27 대출 규제로 경매 시장에도 찬바람이 불고 있다.4일 경·공매 데이터 전문기업 지지옥션에 따르면 지난달 전국 아파트 경매 건수는 2874건으로 전월(3277건) 대비 약 12% 감소했다. 낙찰률은 37.9%로 전달(39.9%) 대비 2.0%포인트 하락했다. 낙찰가율은 86.1%로 전월(85.9%) 대비 소폭 올랐지만, 평균 응찰자 수는 8.0명으로 전달(7.9명)과 비슷한 수준이었다.서울 아파트 낙찰률은 40.3%로 전월(43.4%)보다 3.1%포인트 하락했다. 낙찰가율은 96.2%로 전달(95.7%)에 비해 0.5%포인트 상승했고, 평균 응찰자 수는 7.8명으로 전달과 같았다.가격대별로는 감정가 15억원 이상 고가 아파트 낙찰가율이 103.0%로 전월(109.2%) 대비 6.2%포인트 하락했고, 평균 응찰자 수는 6.5명으로 전달(8.0명)에 비해 1.5명 감소했다. 반면 감정가 9억~14억원대 아파트의 평균 낙찰가율은 94.8%로 변동이 없었지만, 평균 응찰자 수는 10.7명으로 전월(7.4명) 대비 3.3명이 증가해 올해 3월(12.1명) 이후 5개월 만에 가장 높은 경쟁률을 기록했다.경기 아파트 낙찰률은 38.7%로 전달(49.5%) 대비 10.8%포인트 급락하며 2023년 5월(33.6%) 이후 2년 3개월 만에 최저치를 기록했다. 인천 아파트 낙찰률도 35.0%로 전월(43.1%) 대비 8.1%포인트 하락했다. 낙찰가율은 75.9%로 전달(77.3%)보다 1.4%포인트 하락하면서 2023년 7월(75.3%) 이후 25개월 만에 최저치를 기록했다. 평균 응찰자 수는 6.8명으로 6·27대책 이후 3개월 연속 감소세를 보였다.이주현 지지옥션 전문위원은 “경매도 주택담보대출액 제한과 6개월 이내 실거주 의무 등 6·27대책을 적용받기 때문에 서울과 수도권 아파트 경매도 위축된 것으로 보인다”고 했다.김기중 기자