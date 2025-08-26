7월 서울 원룸 평균 월세 73만원…전월대비 7.9% 상승

이미지 확대 7월 서울시 자치구별 평균 월세(, 다방 제공

지난달 서울 원룸의 평균 월세가 올해 들어 가장 큰 폭으로 올랐다. 26일 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 올 7월 기준 서울지역 전용면적 33㎡ 이하 연립·다세대 원룸 보증금 1000만원 기준 평균 월세는 73만원으로, 직전 달 대비 5만 3000원(7.9%) 뛰었다.서울 평균 대비 자치구별 월세는 강남구가 129%로 가장 높았다. 이어 마포구(121%), 용산구(120%), 서초구(111%), 성동구(109%), 금천구(104%), 광진구(101%)의 7개 지역이 서울 평균을 웃돌았다. 특히 마포구는 서교동 일대 신축 고가 원룸이 다수 거래되면서 6월 77만원에서 7월 88만원으로 22.4% 올라 높은 상승률을 기록했다.지난달 서울의 평균 전세 보증금은 2억 1223만원으로 전월 2억 1223만원 대비 305만원(1.4%) 줄었다. 강남구(2억 6969만원)는 전월보다 3.9% 올라 서울 지역 최고 평균가를 기록했다. 이어 서초구(126%), 용산구(110%), 광진구(109%), 중구(107%), 마포구(106%), 동작구(105%), 성동구(104%), 영등포구(101%)의 9개 지역의 평균 전세 보증금이 서울 평균보다 높았다.이번 조사는 평균 월세의 경우 보증금 1억원 미만 거래를, 전세 보증금은 모든 전세 거래를 집계해 분석했다.김기중 기자