메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

7월 서울 원룸 평균 월세 73만원…전월대비 7.9% 상승

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김기중 기자
김기중 기자
수정 2025-08-26 13:32
입력 2025-08-26 13:32
이미지 확대
7월 서울시 자치구별 평균 월세(, 다방 제공
7월 서울시 자치구별 평균 월세(, 다방 제공


지난달 서울 원룸의 평균 월세가 올해 들어 가장 큰 폭으로 올랐다. 26일 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 올 7월 기준 서울지역 전용면적 33㎡ 이하 연립·다세대 원룸 보증금 1000만원 기준 평균 월세는 73만원으로, 직전 달 대비 5만 3000원(7.9%) 뛰었다.

서울 평균 대비 자치구별 월세는 강남구가 129%로 가장 높았다. 이어 마포구(121%), 용산구(120%), 서초구(111%), 성동구(109%), 금천구(104%), 광진구(101%)의 7개 지역이 서울 평균을 웃돌았다. 특히 마포구는 서교동 일대 신축 고가 원룸이 다수 거래되면서 6월 77만원에서 7월 88만원으로 22.4% 올라 높은 상승률을 기록했다.

지난달 서울의 평균 전세 보증금은 2억 1223만원으로 전월 2억 1223만원 대비 305만원(1.4%) 줄었다. 강남구(2억 6969만원)는 전월보다 3.9% 올라 서울 지역 최고 평균가를 기록했다. 이어 서초구(126%), 용산구(110%), 광진구(109%), 중구(107%), 마포구(106%), 동작구(105%), 성동구(104%), 영등포구(101%)의 9개 지역의 평균 전세 보증금이 서울 평균보다 높았다.
김영철 서울시의원, ‘호상놀이 전수관 건립’ 간담회 개최
서울시의회 바로가기
thumbnail - 김영철 서울시의원, ‘호상놀이 전수관 건립’ 간담회 개최

이번 조사는 평균 월세의 경우 보증금 1억원 미만 거래를, 전세 보증금은 모든 전세 거래를 집계해 분석했다.

김기중 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기