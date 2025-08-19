메뉴
교통·환경·커뮤니티 탄탄한 북수원 ‘알짜’

손지연 기자
손지연 기자
수정 2025-08-19 00:45
입력 2025-08-19 00:45

대방건설
‘디에트르 더 리체Ⅱ’

이미지 확대


대방건설이 시공하는 ‘북수원이목지구 디에트르 더 리체Ⅱ’가 선착순 계약을 진행하고 있다.

경기 수원시 장안구 이목지구에 있는 이 단지는 앞서 공급된 1차 768가구와 함께 총 2512가구로 구성됐다. 2차 공급은 지하 3층~지상 29층, 전용면적 84~141㎡의 총 1744가구다. 가구당 2.1대의 넉넉한 주차 공간을 제공하고, 실내수영장·사우나·북카페·어린이도서관 등 커뮤니티 시설을 갖췄다. 단지에는 숲길 공원과 분수 정원이 있고, 인근에 대형 근린공원이 조성돼 쾌적한 주거 환경을 제공한다.

성균관대역(1호선)을 도보로 이동할 수 있고 GTX C노선, 신분당선 연장, 인덕원~동탄 복선전철 등 수도권 전역으로 광역 교통망도 갖출 예정이다. 북수원IC를 통해 강남권까지 30분대 진입도 가능하다.

생활 인프라도 탄탄하다. 스타필드 수원, 롯데마트, 수원종합운동장, 만석공원 등 구도심 기반 시설을 비롯해 이목지구 내 미니신도시급 개발과 업무·상업시설 조성이 예정돼 있다. 인근에는 반도체·인공지능(AI) 산업 중심의 ‘북수원 테크노밸리’도 들어설 전망이다. 계약금 1000만원(총 5%) 조건으로 진행되며, 입주 전 전매가 가능하다. 분양가 할인 또는 옵션 무상 제공 시 기존 계약자에게도 소급 적용하는 ‘계약안심 보장제’도 한시적으로 운영 중이다.

손지연 기자
2025-08-19 20면
