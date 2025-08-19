1700만원대 분양… GTX B 왕숙역 예정

대우건설

‘왕숙 푸르지오 더 퍼스트’

대우건설이 오는 26~27일 ‘왕숙 푸르지오 더 퍼스트’ 청약 당첨자를 발표한다. 경기 남양주시 진전읍 왕숙 택지개발지구에 들어서는 이 단지는 총 2개 블록으로 구성됐다. B1 블록에는 지하 2층~지상 29층, 5개동, 전용면적 74·84㎡ 560가구, B2 블록에는 지하 2층~지상 29층, 5개동, 전용면적 74·84㎡ 587가구가 들어선다. 3.3㎡당 평균 분양가는 B1 블록 1737만원, B2 블록 1726만원이다. 입주는 B1 블록의 경우 2028년 5월, B2 블록은 2028년 6월 예정이다.모든 가구를 남향 위주로 배치해 일조권과 조망권을 극대화했다. 기존 설계 대비 아파트 동수를 줄여 탁 트인 개방감과 넓은 녹지 공간도 확보했다. 조경 면적은 최대 42.6%(B2 블록)로 계획했으며, 지상에 차 없는 공원형 단지로 조성된다. 전용면적 74㎡ 3개 타입, 전용면적 84㎡ 5개 타입의 다양한 평면을 선보인다. 특히 전용면적 84㎡의 경우 모든 타입에 현관 창고, 안방 드레스룸, 팬트리 등 넉넉한 수납 공간이 적용된다.별내IC, 북부간선도로 등과 가까워 교통 접근성이 뛰어나고, 진접·별내·다산 등 기존 신도시의 생활 인프라를 공유할 수 있다. GTX B노선 왕숙역(가칭)을 비롯해 강동하남남양주선(9호선 연장), 4호선 풍양역(가칭) 등 주요 광역 교통망이 예정돼 있다.김기중 기자