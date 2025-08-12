올 2분기 전국 부동산 거래금액 100조원대 회복

이미지 확대 2020년~2025년 분기별 전국 부동산 매매거래량. 부동산플래닛 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올 2분기 전국 부동산 거래금액이 100조원대를 회복한 것으로 나타났다.상업용 부동산 전문 프롭테크 기업 부동산플래닛이 국토교통부 실거래가 자료를 토대로 조사해 12일 공개한 ‘2025년 2분기 전국 부동산 유형별 매매시장 동향 보고서’에 따르면, 2분기 전국 부동산 거래량은 29만 9197건으로 직전 분기 대비 15.8% 늘었다. 거래금액은 124조 6778억원으로 26.0% 증가했다. 지난해 4분기와 올 1분기 100조원을 밑돌다 3개 분기 만에 100조원대로 다시 올라선 것이다. 지난해 같은 기간 대비로는 거래량이 5.0%, 금액은 22.6% 상승했다.9개 부동산 유형 중 상가·사무실이 1분기 대비 거래량과 거래금액 상승 폭이 가장 컸다. 2분기 거래량은 9759건으로 전 분기 대비 26.2%, 거래금액은 4조 8610억원으로 무려 54.3% 증가했다. 거래량과 거래 금액이 가장 큰 아파트는 거래량 13만 9460건, 거래금액 75조 8858억원으로 직전 분기 대비 각각 21.0%와 22.6% 오르며 전체 상승을 이끌었다.지역별로는 전남을 제외한 16개 지역에서 전 분기 대비 거래량이 증가했다. 상승 폭이 가장 큰 지역은 세종(2100건)으로 56.0%, 이어 경기(4896건, 38.0%), 인천(858건, 25.0%), 대전(3918건, 23.7%), 부산(7779건, 22.6%) 순이었다.이번 통계는 정부의 6·27 대출 규제 전 조사여서 다음 분기 때 변동 가능성이 크다. 정수민 부동산플래닛 대표는 “규제 영향에 따른 주택 거래 위축 및 비주거 부동산으로의 대체 투자 수요 확대 가능성을 주의 깊게 볼 필요가 있다”고 했다.김기중 기자