탑텐 하반기 ‘텐텐데이’ 개최…겨울상품 최대 50% 할인

내달 8일까지 전국 매장·탑텐몰서 진행

이미지 확대 신성통상 탑텐 대구 동성로점. 탑텐 제공

세줄 요약 탑텐·탑텐키즈, 하반기 텐텐데이 개최

겨울 신상품 최대 50% 할인 판매

10만 원 이상 구매 시 담요 증정

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신성통상의 제조·유통 일괄형(SPA) 의류 브랜드 탑텐과 아동복 브랜드 탑텐키즈가 다음달 8일까지 하반기 ‘텐텐데이’를 열고 겨울 시즌 주요 상품을 최대 50% 할인 판매한다고 23일 밝혔다.올해부터 연 2회로 확대된 텐텐데이는 탑텐의 대표 할인 행사다. 상반기 행사 기간이 포함된 지난 5월 탑텐 매출은 1000억원을 넘어 전년 동기 대비 28.7% 증가했다.이번 행사에서는 가을·겨울(FW) 신상품을 포함해 경량 패딩과 플리스, 니트 등 겨울철 활용도가 높은 상품을 할인한다. 대표 상품은 ‘에어테크’ 경량 패딩과 ‘플러피 플리스’로, 파카와 재킷, 베스트 등 다양한 형태로 구성했다.‘램스울 특별 기획전’도 진행한다. 스웨터와 카디건 등을 특가에 판매하며 일부 제품에는 울마크 인증 소재를 적용했다. 탑텐키즈는 에어테크 경량 패딩과 플러피 플리스, ‘온에어’ 발열 내의 세트 등 유아·아동용 겨울 상품을 할인 판매한다.탑텐과 탑텐키즈 합산 10만 원 이상 구매 고객에게 ‘플러피 플리스 담요’를 증정한다. 사은품은 30만장 한정이다. 신성통상 탑텐 관계자는 “상반기 첫 텐텐데이에 이어 하반기에도 FW 주력 상품을 중심으로 혜택을 마련했다”며 “연 2회 행사를 브랜드 대표 쇼핑 행사로 강화해 나가겠다”고 말했다.김지예 기자