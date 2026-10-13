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하이트진로, 日 기린 맥주 국내서 만든다

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김현이 기자
김현이 기자
수정 2026-10-13 01:04
입력 2026-10-13 01:04

전주 공장서 ‘이치방 시보리’ 제조

하이트진로는 일본 맥주 제조업체 기린과 기술제휴 협정을 맺고 캔맥주 ‘기린 이치방 시보리’의 국내 생산을 개시했다고 12일 밝혔다.

양사는 지난 7월 업무협약(MOU) 체결 후 하이트진로 전주공장에서 캔맥주 생산을 시작해 이달 첫 국내 생산분을 출고했다. 초도 생산량은 150만ℓ(500㎖ 캔 300만개)가 목표다. 또 내년까지 연간 판매량의 75%를 국내에서 만들 계획이다. 기린으로부터 핵심 제조 공법과 효모를 제공받으며, 맥아·홉 등 원재료도 기린이 정한 원산지와 규격에 맞춰 특유의 맛을 구현하는 데 집중했다.

2020~2026년 기간에 국내에서 기린 맥주 연평균 판매량이 82.6% 증가한 것으로 추산되는 가운데 하이트진로는 ﻿제품 공급 기간을 단축하고 공급 안정성을 높일 방침이다. 판매 가격은 당분간 유지한다.



장인섭 하이트진로 대표는 지난 8일 경기 용인연구소에서 진행한 기자 간담회에서 “지난 20년 동안 기린과 맺어온 비즈니스 모델의 결실”이라며 “﻿기술과 품질을 함께 만들어가는 미래 전략적 관계로 발전할 것”이라고 말했다.

김현이 기자
2026-10-13 B4면
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