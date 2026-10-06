“손님이 몇백미터 줄 서도…” 이효리도 손 털고 나간 카페 창업, 선뜻 덤볐다간

2022년 창업한 제주 카페, 2년만에 폐업

“손님 몰려 난리 났는데 얼마 못 벌어”

저가 커피 공세에 2년새 3000곳 문 닫았다

이미지 확대 이상순 이효리 인스타그램

이미지 확대 3년 새 저가 커피 가맹점 급증 29일 서울 종로구 일대에 위치한 저가 브랜드 커피 매장 앞에서 시민들이 줄지어 커피를 구매하고 있다. 2026.9.29 뉴스1

세줄 요약 이효리·한해, 카페 창업 위험성 직접 경고

손님 몰려도 수익 적고 폐업 경험 공개

원두값·임대료·인건비 상승에 업계 부담

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한때 ‘자영업자의 로망’으로 여겨지며 우후죽순 들어섰던 카페들이 줄줄이 문을 닫고 있는 가운데, 가수 이효리와 래퍼 한해도 “카페를 열었다가 돈을 못 벌고 폐업했다”고 밝혀 카페 창업의 어려움을 드러냈다.6일 방송가에 따르면 전날 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’에서 이효리는 일을 쉬고 있는 이른바 ‘쉬었음 커플’로부터 카페 창업에 대한 이야기를 듣고 자신의 경험에 기반해 조언했다.‘쉬었음 커플’ 여자친구가 “카페 창업을 하고 싶다”고 밝히자, 이효리는 “카페 창업이 얼마나 힘든지 아냐. 위험하다”고 강조했다.앞서 이효리의 남편 이상순은 2022년 7월 제주도 제주시 구좌읍에 카페 ‘롱플레이 제주’를 창업했다.예능 프로그램을 통해 이효리 이상순 부부의 ‘제주 살이’에 대한 관심이 높아진 상황에서 “이상순과 이효리가 커피를 직접 내려준다”는 입소문에 카페에는 연일 손님들이 몰렸다.카페 주변에 인파가 몰리자 인근 주민들이 불편을 호소했고, 카페는 예약제로 전환해 운영하기도 했다. 그러나 2년을 채우지 못하고 부부는 2024년 5월 카페 영업을 종료했다.이효리는 당시를 회상하며 “(손님들이) 줄을 몇백 미터씩 서고 난리가 났는데도 많이 벌지 못했다”고 말했다.한해 역시 서울 마포구에서 요거트와 커피를 판매하는 카페를 운영하다 손실을 떠안고 폐업한 경험을 털어놓았다.한해는 “카페 창업이 낭만적이지만, 월세를 생각하면 지옥”이라며 “(2년 가운데) 6개월은 장사였고, 1년 6개월은 버틴 것이었다”라고 돌이켰다.이어 “손실만 1억 5000만원에서 2억원이었다”면서 “함부로 하지 마라. 카페는 절대 하지 마라”고 조언했다.주요 상권에서 주택가 골목까지 우후죽순 늘어났던 카페는 최근 2년 사이 줄어드는 추세다. 국세청 국세통계포털(TASIS)에 따르면 지난 8월 기준 전국의 카페(커피음료점)는 9만 3581곳으로 전년 동월(9만 4881원) 대비 1300곳 줄었다.코로나19 팬데믹으로 자영업이 초토화됐던 2022년 8월 9만 1845곳이었던 커피전문점은 2년 뒤인 2024년 8월 9만 6581곳으로 급증했지만, 2년 사이 3000곳이 문을 닫았다.커피의 주산지인 브라질과 콜롬비아 등의 이상 기후로 커피 생산이 줄어들며 원두 수입 물가가 급증하면서 카페 운영 비용도 덩달아 뛰었다.한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 따르면 커피의 수입물가지수(원화 기준)는 2021년에서 지난해까지 4년 동안 2배 가까이 급등했다. 이와 더불어 임대료와 인건비 등도 나날이 치솟으면서 커피음료의 생산자물가지수는 지난 8월 125.78(잠정치)로 2년 전(116.87) 대비 7.6% 올랐다.이와 더불어 저가 카페 프랜차이즈의 공세를 개인 카페들이 이겨내기 힘들다는 지적이 나온다. 국회 정무위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원이 공정거래위원회에서 제출받아 분석한 자료에 따르면, 저가 카페 프랜차이즈의 대표격인 메가MGC커피의 가맹점 수는 2021년에서 2024년까지 108.7% 증가해 현재 3325개에 달했다.컴포즈커피도 같은 기간 106.1% 늘어나 2649개에 달했으며, 더벤티 역시 같은 기간 62.7% 증가했다. 업계에서는 “저가 프랜차이즈 매장이 하나 들어서면 주변 개인 카페 3~4곳이 영향을 받는다”는 말까지 나온다.김소라 기자