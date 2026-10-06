호반프라퍼티 ‘아브뉴프랑 어린이 미술제’ 개최…그림으로 꿈 펼쳐

판교·광명·광교점서 어린이 385명

상상력 담은 그림 선보이는 문화 행사

그림대회부터 솜사탕·에코백 만들기도

이미지 확대 지난 4일 경기 수원시 아브뉴프랑 광교점에서 열린 ‘2026 아브뉴프랑 어린이 미술제’ 시상식에서 수상한 어린이와 가족들이 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공

세줄 요약 아브뉴프랑 3개 지점서 어린이 미술제 개최

385명 참여, 상상 속 놀이터 주제로 그림 발표

36명 시상, 가족 체험 부스와 전시 계획 마련

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호반그룹의 호반프라퍼티가 가을을 맞아 어린이와 가족이 함께 즐기는 문화·체험 행사를 성황리에 마쳤다.호반프라퍼티는 지난 3일부터 이틀간 ‘2026 아브뉴프랑 어린이 미술제–상상 속 행복 놀이터’를 개최했다고 6일 밝혔다.이번 미술제는 아브뉴프랑 판교점과 광명점에서 3일, 광교점에서 4일 각각 열렸으며, 유치부와 초등학교 1~3학년 어린이 총 385명이 참여했다. 애초 350명 규모로 참가자를 모집했으나 참여 문의와 신청이 이어지면서 참가 규모를 확대했다.참가 어린이들은 ‘내가 만들고 싶은 세상에서 가장 신나는 놀이터’를 주제로 각자의 상상력을 그림에 담았다. 행사 당일 현장 심사와 시상식도 진행해 지점별 12명씩 총 36명을 수상자로 선정해 대상·금상·은상·동상·모나미 특별상 등을 시상했다. 수상자에게는 스플라스 리솜 숙박권 등 다양한 상품을 전달했으며, 수상작은 아브뉴프랑 판교점에 전시될 예정이다.그림대회와 함께 가족 단위 방문객을 위한 체험 프로그램도 운영했다. 솜사탕 캐릭터 만들기, 에코백 만들기, 드로잉월 그리기 등 다양한 부스를 마련해 어린이와 가족들이 함께 참여해 즐길 수 있도록 했다.김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장은 “많은 어린이와 가족들이 함께해 행사를 즐겁게 마무리할 수 있었다”며 “앞으로도 고객과 지역 주민들이 아브뉴프랑에서 다양한 문화·체험 콘텐츠를 접할 수 있도록 프로그램을 지속적으로 마련하겠다”고 말했다.한편 아브뉴프랑은 판교·광명·광교 등 3개 지점을 운영하며 복합문화공간으로 자리매김하고 있다. 지난 4월에는 ‘2026 브랜드 고객충성도 대상’ 복합쇼핑몰 부문에서 2년 연속 1위를 수상했다.하종훈 기자