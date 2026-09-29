9분 만에 ‘옛날잡채’ 완성… 간편 상차림 라인업

오뚜기

이미지 확대 간편조리 제품 라인업

2026-09-30 24면

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오뚜기가 명절 상차림 준비의 수고를 덜어주는 잡채, 전, 떡갈비 등 다채로운 간편조리 제품 라인업으로 주목받고 있다.오뚜기는 오랜 기간 활용되어 온 옛날당면과 참기름, 부침·튀김가루 등 기본 식재료는 물론, 조리 번거로움을 줄인 HMR 제품을 두루 갖추고 있다. 특히 전자레인지로 9분 만에 완성되는 ‘옛날잡채’, 별도 해동 없이 조리하는 ‘계란 입힌 고기완자’와 ‘한입전’ 등이 대표적이다. 소규격 제품과 냉동잡채 확대로 힘입어 직전 추석 성수기 가정용 냉동 품목 매출은 전년 동기 대비 17.7% 증가했다. 오뚜기 관계자는 “변화하는 조리 환경에 맞춰 소비자가 명절 음식을 보다 쉽고 풍성하게 준비할 수 있도록 다양한 제품을 선보이고 있다”고 전했다.김지예 기자